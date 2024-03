Samsung Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite e Galaxy A71: fine supporto Android

Samsung ha annunciato la fine del supporto software Android per i Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite e Galaxy A71: che cosa vuol dire? I dettagli.

Tre smartphone Samsung abbastanza conosciuti a fine 2019 inizio 2020 hanno terminato il loro supporto software.

Stiamo parlando dei Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite e del Galaxy A71 (4G e 5G).

Cosa succede adesso?

Samsung Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite e Galaxy A71 termine supporto: ecco cosa dovete sapere

Per prima cosa vi diciamo subito di non allarmarvi: anche se è terminato il supporto software questi smartphone continueranno a funzionare come prima.

L’unica cosa che accadrà nel medio-lungo periodo è che gli smartphone in questione potrebbero risultare vulnerabili ad attacchi da parte di malintenzionati dato che non riceveranno più le patch di sicurezza Android.

Se utilizzate questi dispositivi per attività che coinvolgono dati personali importanti, ad esempio per attività di Home Banking, Lavoro, documenti personali etc., allora vi consigliamo di iniziare a pensare di cambiare lo smartphone entro i prossimi 6-12 mesi al massimo.

Nel caso in cuoi invece utilizzate i telefoni per attività tranquille, come la semplice navigazione sul web, Youtube, video on demand, scattare foto, registrare video e social di poca importanza, gli smartphone li dovrete cambiare solo quando ne sentirete la necessità lato pratico.

In entrambi i casi vi segnaliamo la presenza del nostro canale Telegram HWBrain, dove potete trovare offerte giornaliere su smartphone e altri dispositivi recenti.

Vi ricordiamo infine che i Galaxy S10 Lite sono usciti sul mercato a dicembre 2020 con Android 10 e sono stati aggiornati ad Android 13 lo scorso anno.

I Galaxy Note 10 Lite sono usciti pure loro sul mercato a dicembre 2020 con Android 10 e sono stati aggiornati ad Android 13.

Infine i Galaxy A71 sono usciti a dicembre 2019 con Android 10 e hanno ricevuto anche loro Android 13.

Samsung di fatto ha rispettato la politica aggiornamenti pre-2022 per gli smartphone di fascia medio-alta: 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di supporto software complessivo.

Fonte: Notizia ufficiale

