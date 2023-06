Samsung Galaxy S23 FE certificata la ricarica rapida: arrivo nel 2023?

Il Samsung Galaxy S23 FE ha ottenuto la certificazione per la sua ricarica rapida: questi sono i primi indizi che lo smartphone arriverà prima della fine del 2023?

La telenovela del Galaxy S23 FE (Fan Edition) sembra farsi sempre più chiara grazie alla certificazione cinese dell’agenzia 3C.

Samsung Galaxy S23 FE questa è la ricarica rapida certificata: quando arriverà?

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo mostrato le presunte immagini render del S23 FE, un dispositivo che assomiglierà ovviamente alla serie standard ma avrà qualche dettaglio estetico meno premium.

Oggi l’agenzia di certificazione cinese 3C ha inserito nel proprio database il modello seriale SM-S7110, seriale che identificherebbe proprio l’S23 FE di Samsung.

L’agenzia in questione ha certificato che lo smartphone utilizzerà una ricarica rapida via cavo pari a 25W, confermando di fatto alcuni rumors provenienti dal web di un paio di settimane fa.

La ricarica rapida a 25W dovrebbe alimentare la batteria che secondo le voci di corridoio dovrebbe essere da 4500 mAh.

Il fatto che lo smartphone ha già ricevuto una certificazione da parte di un agenzia ufficiale, ci fa capire che il dispositivo potrebbe essere annunciato da Samsung nei prossimi mesi e quindi entro la fine del 2023.

Alcuni passati rumors infatti indicavano l’arrivo del Galaxy S23 FE solamente a partire dal 2024, perché Samsung avrebbe puntato maggiormente alla produzione dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Ma come sappiamo i rumors non sono notizie ufficiali, quindi potrebbero essere smentite in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda il comparto hardware degli S23 FE, le voci di corridoio parlano di un display da 6.4 pollici di diagonale (FHD+ con frequenza a 120Hz), utilizzo del chipset Exynos 2200, 6-8GB di ram e fino a 256GB di memoria interna, e un sensore fotografico principale da 50MP.

Considerato che lo smartphone è ancora a mesi dall’annuncio, vi preghiamo di prendere tutti questi dettagli con il dovuto distacco emotivo.

