I Galaxy S23 avranno stesse dimensioni e display dei Galaxy S22?

Secondo recenti rumors i prossimi Galaxy S23 lato dimensioni e grandezza display non cambieranno rispetto all’attuale generazione di Galaxy S22: i dettagli trapelati.

Da circa un paio di giorni alcune voci di corridoio provenienti dal web, affermano che i prossimi Galaxy S23 lato design/dimensioni non saranno molto differenti rispetto agli attuali Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23 avranno dimensioni e display quasi identici ai Galaxy S22? I rumors

L’informatore Ice Universe tramite il canale di microblogging cinese Weibo ha infatti svelato le dimensioni dei display e delle scocche dei prossimi S23, S23 Plus e S23 Ultra.

Confrontandoli con gli attuali Galaxy S22 noterete che le differenze sono veramente minimali, praticamente quasi impercettibili ad occhio umano.

Secondo quanto è stato riportato il prossimo Galaxy S23 avrà dimensioni pari a 146,3 x 70,9 x 7,6mm e un display da 6.1 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel.

A confronto il Galaxy S22 ha lo stesso display da 6.1 pollici, stessa risoluzione, e dimensioni pari a 146 x 70,6 x 7,6 mm: praticamente quasi identico.

Pure il modello S23 Plus cambia poco.

Infatti il futuro modello dovrebbe avere un display da 6.6 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, lo stesso dell’attuale Galaxy S22 Plus.

Le dimensioni del S23 Plus sono pari a 157,8 x 76,2 x 7,6mm, quasi del tutto simili al Galaxy S22 Plus con dimensioni pari a 157,4 x 75,8 x 7,64mm.

Infine il top di gamma premium, il Galaxy S23 Ultra avrà lo stesso display dell’attuale S22 Ultra ovvero un pannello da 6.8 pollici con risoluzione 3088 x 1440 pixel.

Le dimensioni del S23 Ultra saranno pari a 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, poco dissimili al Galaxy S22 Ultra con dimensioni pari a 163,4 x 77,9 x 8,9 mm.

Come potete vedere voi stessi sembra che Samsung continuerà a non proporre più display QHD+ per le versioni sotto quella Ultra, a differenza di quello che accadde con la generazione Galaxy S20.

Altri rumors sul modello S23 Ultra

Sulla carta, basandoci su passati rumors, il Galaxy S23 Ultra proporrà il primo smartphone Samsung con fotocamera principale da 200MP e un nuovo lettore per le impronte digitali sotto il display più grande e preciso.

A livello di batteria il modello S23 Ultra dovrebbe mantenere una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 45W.

I modelli S23 e S23 Plus lato multimediale potrebbero essere quelli che subiranno i minori cambiamenti lato fotocamere.

Ovviamente, considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via