Samsung Galaxy S25 la serie utilizzerà solo chipset Snapdragon 8 Gen 4?

Samsung potrebbe utilizzare solo chipset Snapdragon 8 Gen 4 per la prossima serie Galaxy S25? Nuovi rumors lo confermerebbero.

Non molto tempo fa alcuni informatori avevano affermato che Samsung per i prossimi Galaxy S25 sarebbe stata intenzionata a puntare solo sui prossimi chipset fatti in casa modello Exynos 2500.

Oggi nuove voci di corridoio indicano che Samsung non sarebbe in grado di raggiungere questo obbiettivo: ecco cosa accadrebbe.

Samsung Galaxy S25: la serie potrebbe utilizzare solo chipset Snapdragon 8 Gen 4?

L’idea di utilizzare solo chipset Exynos 2500 per i prossimi S25 secondo un famoso analista cinese sarebbe di fatto irrealizzabile, considerato che al momento Samsung ha problemi di resa con il nuovo processo produttivo a 3nm.

L’incapacità dell’azienda coreana di garantire una buona produttività di Exynos 2500 a 3nm, avrebbe spinto l’azienda a puntare tutto sul prossimo chipset Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm.

Il chipset di Qualcomm che dovrebbe essere presentato dall’azienda americana entro la fine di ottobre 2024 è sviluppato pure lui con processo produttivo a 3nm grazie alla famosa azienda di semiconduttori taiwanese TSMC.

Se questo scenario si avvererà, ovvero l’utilizzo di un solo produttore di chipset per i top di gamma di Samsung, il tutto potrebbe far aumentare i costi generali dei chipset Snapdragon 8 Gen 4 data l’elevata richiesta da parte del mercato (ci sono anche i concorrenti dell’azienda coreana che utilizzeranno questo chipset nei loro futuri smartphone).

Si prevede un possibile un aumento dei costi d’acquisto dei chipset Snapdragon 8 Gen 4 di circa un 20-25% rispetto alla generazione precedente.

Questo potrebbe riflettersi sul mercato dei consumatori, con prezzi di listino più alti per i futuri smartphone top di gamma.

Ovviamente se Samsung utilizzerà anche i propri chipset Exynos 2500 per i prossimi S25, a seconda del modello o del mercato di riferimento, potrebbe scongiurare i possibili aumenti di prezzo.

Per il momento considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale e mancano ancora diversi mesi all’annuncio dei prossimi Galaxy S25, prendete tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

