Samsung Galaxy S25 utilizzerà questa batteria?

Rumors svelano la potenza della batteria del prossimo Samsung Galaxy S25: quanto cambierà rispetto all’attuale Galaxy S24? I dettagli.

Mancano ancora tanti mesi al lancio dei prossimi Galaxy S25, ma oggi vi possiamo fornire un informazione ritenuta attendibile sulla potenza della batteria del modello base.

Samsung Galaxy S25 la batteria cambierà rispetto a quella di Galaxy S24?

Da quello che è trapelato sembra che l’azienda coreana monterà una batteria da 4000 mAh sul suo prossimo Galaxy S25 base, una batteria che di fatto è identica a quella montata sul Galaxy S24.

La notizia forse non piacerà a molti, considerato che Samsung dal 2020 non migliora sensibilmente la potenza della batteria dei suoi top di gamma base: basti pensare che il Galaxy S20 monta pure lui una batteria da 4000 mAh.

Molto probabilmente Samsung per ottimizzare i consumi energetici, e quindi migliorare l’autonomia generale, punterà sui chipset più moderni come un possibile Exynos 2500 o Snapdragon 8 Gen 4.

Ma non va dimenticato che recenti rumors affermano che l’azienda coreana potrebbe sfruttare anche l’intelligenza artificiale per ottimizzare le attività in background sul telefono e di fatto migliorare l’autonomia generale.

Ovviamente queste sono ancora indiscrezioni e quindi per il momento non ci resta che aspettare eventuali conferme future grazie alle certificazioni anticipate di varie agenzie internazionali.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

