Samsung Galaxy Watch 6 e 6 Classic i presunti prezzi in Europa

Questo dovrebbe essere il prezzo di vendita in Europa per i prossimi smartwatch Galaxy Watch 6 e 6 Classic: i dettagli svelati.

Una fonte proveniente dalla Francia avrebbe svelato alcuni dettagli riguardanti il presunto prezzo di vendita in Europa dei prossimi smartwatch Galaxy Watch 6 e 6 Classic.

Sappiamo che gli indossabili di Samsung arriveranno entro la fine di luglio 2023, quindi per adesso vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Samsung Galaxy Watch 6 e 6 Classic: questi i presunti prezzi di vendita in Europa

L’informatore afferma che il Watch 6 sarà venduto in due diverse grandezze e con connessione LTE:

versione da 40mm nei colori Graphite e Cream solo Bluetooth al prezzo di 319.99 euro

la versione da 40mm sempre nei colori Graphite e Cream ma con LTE salirà al prezzo di 369.99 euro

versione da 44 mm nei colori Graphite e Silver al prezzo di 369.99 euro

la versione da 44 mm sempre nei colori Graphite e Silver ma con LTE al prezzo di 399.99 euro

Anche la versione Watch 6 Classic sarà venduta in due diverse grandezze e con supporto alla connessione LTE 4G:

versione da 43mm nei colori Black e Silver solo Bluetooth al prezzo di 419.99 euro

la versione da 43mm sempre nei colori Black e Silver ma con LTE 4G al prezzo di 469.99 euro

versione da 47 mm nei colori Black e Silver al prezzo di 469,99 euro

la versione da 44 mm sempre nei colori Black e Silver ma con LTE al prezzo di 499.99 euro

Ovviamente i prezzi in questione farebbero riferimento al mercato francese, quindi è probabile che in Italia i prezzi possano variare un po’ in aumento considerato che nel nostro paese le tasse sono generalmente più alte.

