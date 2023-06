Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 con protezione IP58?

I prossimi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 avranno probabilmente oltre la certificazione per la resistenza all’acqua anche quella alla sporcizia in generale.

Si vocifera sempre più insistentemente che Samsung svelerà i suoi prossimi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 entro la fine di luglio di quest’anno.

Tra le novità di questi due nuovi dispositivi sembra che oltre alla certificazione per la resistenza all’acqua ci sarà quella generica alla sporcizia, una novità per questo tipo di prodotto.

Samsung Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Flip 5 avranno finalmente la protezione contro la sporcizia? I rumors

Infatti la serie Galaxy Z Flip e Z Fold al momento gode solo della certificazione IPX8.

Questo significa che sono protetti dall’acqua le porte usb e altri forellini (microfoni etc), ma non c’è la protezione per la sporcizia come ad esempio la polvere.

La X indica infatti nessun tipo di protezione contro la sporcizia, mentre 8 indica la protezione contro l’acqua.

Ebbene i prossimi Z Flip 5 e Z Fold 5 pare che avranno la certificazione IP58.

Non si tratta della migliore certificazione possibile, ovvero la IP68, ma è un bel passo in avanti rispetto all’attuale certificazione IPX8.

Vediamo di capire meglio il significato di IP58.

Il numero 5 indica la certificazione per la protezione contro la polvere, mentre il numero 8 indica il grado di protezione contro l’acqua e l’umidità.

Questo significa che rispetto alla certificazione IP68, utilizzato su altri smartphone top di gamma, si perde qualcosina nella protezione contro la sporcizia.

Questo sicuramente è dovuto al fatto della presenza negli smartphone pieghevoli della cerniera, che unisce le due parti dello smartphone e permette di chiudere e aprire il dispositivo.

La cerniera infatti è un componente ingegneristico complesso da proteggere, ma comunque la certificazione IP58 è ben accetta.

Ovviamente al momento non ci sono ancora dettagli completi e certificati da parte di Samsung, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

