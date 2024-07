Oneplus 13 migliorerà la resistenza all’acqua rispetto Oneplus 12

Il prossimo OnePlus 13 garantirà una resistenza all’acqua superiore rispetto all’attuale OnePlus 12: ecco i dettagli trapelati.

Gli smartphone top di gamma per aumentare il loro valore aggiunto nei confronti di potenziali acquirenti spesso godono di certificazioni per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Il prossimo top di gamma di Oneplus in questo campo avrà un salto qualitativo rispetto all’attuale generazione.

OnePlus 13 otterrà una certificazione per la resistenza all’acqua migliore dell’OnePlus 12

Ad oggi l’OnePlus 12 ha una certificazione IP65 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia, che per alcuni esperti del settore è da ritenersi giusto sufficiente per un top di gamma del 2024.

Comunque Oneplus correrà ai ripari con la prossima generazione, dato che l’OnePlus 13 ne avrà una migliore.

Da quello che è trapelato la versione 13 otterrà una certificazione IP68 o IP69.

Di fatto non migliorerà la resistenza alla polvere (e sporcizia varia) ma solo quella alla resistenza all’acqua.

Infatti la certificazione IP è composta da due numeri: il primo indica il livello di resistenza alla polvere (e sporcizia), il secondo il livello di resistenza all’acqua.

Quindi l’OnePlus 13 sulla carta passerà ad un livello di resistenza all’acqua pari ad 8 o 9, decisamente più alto della resistenza dell’attuale OnePlus 12 che si ferma 5.

Con il grado di resistenza 5 l’OnePlus 12 può giusto essere protetto dagli schizzi d’acqua, mentre con protezione 8 o 9 il prossimo OnePlus 13 potrà essere immerso fino a 1-3 metri sott’acqua per 30 minuti (tempo standard della certificazione, ma non è un massimale).

Inoltre con la potenziale protezione a livello 9, il telefono potrebbe resistere anche all’acqua ad alte temperature.

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon