Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 5G la ricarica rapida sarà deludente?

E’ stata certificata in Cina la ricarica rapida via cavo dei prossimi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5G: molto probabilmente deluderà alcuni potenziali clienti.

Sembra che anche quest’anno Samsung manterrà una ricarica rapida via cavo abbastanza modesta per i suoi prossimi smartphone pieghevoli che dovrebbero arrivare a fine estate.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 5G: la ricarica rapida potrebbe deludere

Infatti i prossimi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 5G sono stati certificati dall’agenzia cinese 3C tramite il caricabatteria modello EP-TA800 di Samsung.

E vi diciamo che questo caricabatteria è ben conosciuto perché è quello che fornisce una carica massima di 25W.

Quindi sulla carta i prossimi Z Fold 5 e Z Flip 5 5G manterranno la stessa ricarica rapida attualmente disponibile per i Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 5G.

Va inoltre specificato che nonostante la ricarica rapida sarà di appena 25W, il caricabatteria non sarà presente in confezione ma acquistabile come optional, dato le politiche “Green” dell’azienda.

Non è una notizia positiva, considerato che un recente rumors afferma che anche le fotocamere dei nuovi Fold 5 e Z Flip 5 potrebbero avere gli stessi MP degli attuali Z Fold 4 e Z Flip 4.

Ma comunque non disperate, scuramente Samsung rilascerà altri aggiornamenti hardware e di design che renderanno i nuovi smartphone pieghevoli appetibili per i potenziali clienti.

Infatti in un passato articolo indicavano i presunti miglioramenti rispetto all’attuale generazione.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon