Netflix ha annunciato che il suo piano base con pubblicità si aggiornerà e garantirà una qualità video superiore per tutti gli abbonati: i dettagli.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che Netflix anche in Italia aveva annunciato il nuovo abbonamento Base che per un costo di soli 5.49 euro mensili vi permette vedere la stragrande dei contenuti on demand della piattaforma.

Va ricordato che però questo abbonamento base per costare così poco contiene la pubblicità e altre piccole limitazioni.

Netflix piano base con pubblicità: migliorerà la qualità video dei contenuti in streaming

Ebbene la società americana sembra che voglia contrastare più efficacemente la concorrenza, come ad esempio Disney Plus che ha un piano base molto economico, e per questo ha deciso di migliorare il servizio base.

A partire da oggi infatti gli utenti residenti in Canada e Spagna potranno usufruire del piano base con pubblicità allo stesso prezzo ma visioneranno i contenuti in risoluzione 1080p e non più a 720p.

Attenzione: al momento questa novità non è ancora disponibile in Italia, ma da quello che sappiamo anche il nostro paese (insieme ad un altro gruppo di paesi) si aggiornerà alla nuova qualità video nei prossimi giorni.

Netflix dovrebbe infatti aggiornare il tutto entro la fine di aprile 2023.

Va comunque ricordato che solamente la qualità video viene migliorata, ma rimangono attive tutte le altre limitazioni del piano base con pubblicità:

non è possibile vedere i contenuti offline

Alcuni titoli non saranno disponibili alla visione (non sono stati ancora specificati)

(non sono stati ancora specificati) Potete vedere i contenuti su un solo dispositivo alla volta.

Adesso che la qualità video migliorerà, siete incentivati a provare Netflix con il piano base e un po’ di pubblicità? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: Via

