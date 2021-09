Scarica gli sfondi del Google Pixel 6 pro per il tuo smartphone android o Apple iPhone

Ecco dove potete scaricare gli sfondi del prossimo Google Pixel 6 pro per il vostro smartphone android o Apple iPhone: link download.

Non è stato ancora ufficialmente annunciato, ma pensiamo che ad ottobre ci sarà la presentazione ufficiale: stiamo parlando del Google Pixel 6 Pro.

Oggi vi segnaliamo che potete scaricare in anteprima i nuovi wallpaper che saranno presenti sui quest’ultimo dispositivo.

Scarica i wallpaper ufficiali del Google Pixel 6 Pro per il vostro smartphone Android o Apple iPhone: ecco dove trovarli

Alcuni hanno come tema i fiori, mentre altri hanno temi generici.

Va fin da subito detto che questi wallpaper si adattano meglio su display con tecnologia OLED e risoluzione minima FHD+.

Hanno infatti colori e contrasti accesi, e una risoluzione nativa di 3120 x 1440 pixel.

Per quanto riguarda gli sfondi con i temi floreali questa è una prima anteprima dell’immagini (trovate il link in alta definizione dopo quest’immagine):

Se vi piacciono questi wallpaper potete scaricarli tutti direttamente da questo LINK (Mega.nz)

Alcuni degli altri 12 wallpaper generici li potete vedere in anteprima e in bassa definizione qua sotto (link per il download dopo la galleria):

Anche in questo caso se siete interessati a questi sfondi, potete scaricarli tutti e 12 in alta definizione direttamente da questo LINK (Androidfilehost).

Entrambi i file sono in formato ZIP, quindi per vedere le foto al loro interno dovete effettuare la decompressione dell’archivio e spostare le immagini nella memoria del vostro smartphone Android o Apple iPhone.

Copiati gli sfondi sulla memoria del dispositivo, vi basterà selezionare quello che volete impostare come sfondo principale.