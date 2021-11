Scarica gli sfondi dell’OnePlus Nord 2 PAC MAN edition per il tuo smartphone Android o iPhone

Ecco dove potete scaricare gli sfondi installati sull’OnePlus Nord 2 PAC MAN Edition compatibili con il vostro smartphone Android o Apple iPhone: i dettagli.

Pochi giorni fa OnePlus ha lanciato sul proprio sito ufficiale una versione speciale dedicata al mondo arcade game retrò.

Stiamo parlando dell’OnePlus Nord 2 PAC MAN Edition, con cover personalizzate, icone, sfondi, interfaccia etc dedicati al gioco cult.

Uno sviluppatore è riuscito a estrapolare vari elementi della versione PAC MAN e li ha resi disponibili per altri smartphone Android e per Apple iPhone.

Partiamo con gli elementi che possono essere scaricati e utilizzati su smartphone Android e sull’Apple iPhone: i classici wallpaper statici.

Le immagini originali hanno una risoluzione 2400 x 1080 pixel, colori vividi e contrasti elevati a tema PAC MAN.

Si consiglia quindi la visualizzazione su un display OLED con risoluzione FHD+ per ottenere il massimo della qualità.

Potete farvi un idea di alcuni di questi sfondi in questa galleria con anteprime in bassa definizione (LINK immagini in alta definizione a seguire):

Se vi piacciono potete scaricare tutti i nuovi sfondi (sono un totale di 10) direttamente da questo LINK (file in formato ZIP).

Ma i download non finiscono qua.

Infatti lo sviluppatore ha diffuso pure un file nel quale si possono scaricare gli sfondi animati e un PACK Icone estrapolato dall’OnePLus Nord 2 PAC MAN Edition.

Sono tutti file in formato APK per smartphone Android: non serve quindi nessun tipo di root, basta scaricarli e installarli sul telefono tramite un gestore file.

Ecco un esempio di come funzionano:

Waka waka! (Surprise!) ‒ I ported the Live Wallpapers and icon pack from the OnePlus Nord 2 x Pac-Man collab to work on any Android device!

Do you want to give it a try? 🧵👇 pic.twitter.com/RjWO0mRl6t

— linuxct (@linuxct) November 17, 2021