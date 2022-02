Scarica gli sfondi dei Galaxy S22 per il tuo smartphone Android o Apple iPhone

Ecco dove potete scaricare i nuovi wallpaper ufficiali della gamma Galaxy S22 per il vostro smartphone android o per l’Apple iPhone: link download e anteprima.

Presentati il 9 febbraio 2022 la Gamma Galaxy S22, con Android 12 e interfaccia ONE UI 4.1, contiene al suo interno anche alcuni nuovi sfondi statici e live.

Sfondi Samsung Galaxy S22: ecco dove potete scaricarli per il smartphone Android e iPhone

Gli sfondi statici sono quelli classi e quelli dedicati alla modalità Samsung Dex, mentre i wallpaper Live sono una versione animata di quest’ultimi.

Tutti questi sfondi (live e statici) hanno colori particolarmente accesi, e un alto contrasto dinamico.

Sono tutte caratteristiche adatte per evidenziare le qualità visive dei display Amoled montati sulla gamma Galaxy S22.

Gli Sfondi statici e per Samsung Dex offrono una risoluzione in alta definizione 1920 x 1920 (Dex) o 2340 x 2340 (Statici).

Quindi per la migliore qualità visiva consigliamo un dispositivo Android o Apple iPhone con risoluzione nativa dello schermo pari o superiore al FHD+.

Potete farvi un idea con un anteprima (in bassa definizione) di alcuni dei nuovi wallpaper presenti nella rom ufficiale dei nuovi S22 di Samsung (Link per le immagini in alta definizione a seguire):

Questo invece è un esempio di wallpaper live:

Se siete interessati a scaricare gli sfondi statici e animati in alta definizione dei Galaxy S22, potete farlo tramite questo LINK.

Il Link vi farà scaricare un file in formato ZIP da circa 240 megabyte, dove al suo interno troverete 3 directory contenenti i file delle immagini distinti in categorie: statici, dex e animati.

Scaricato il file dovrete decomprimere i file e salvarli nella memoria del vostro smartphone Android o Apple iPhone.

Fatto ciò vi basterà selezionare l’immagine come sfondo e il gioco è fatto.