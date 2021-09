Serie Galaxy A 2022: alcuni avranno il chipset Exynos con Grafica AMD?

Secondo recenti rumors la fascia media-alta della Serie Galaxy A 2022 potrebbe utilizzare i futuri chipset Exynos con grafica integrata AMD: i dettagli.

Il prossimo chipset Exynos 2200 dedicato agli smartphone top di gamma di Samsung di prossima generazione non sarà l’unico chipset ad utilizzare la grafica integrata di AMD.

Secondo infatti alcune voci di corridoio che si sono sviluppate sul web, sembra che l’azienda coreana sia interessata a sviluppare anche un chipset di fascia media-alta con la GPU RDNA2.

Gamma Galaxy A 2022: in arrivo i chipset Exynos di fascia alta e media con GPU AMD?

Questi nuovi chipset dovrebbero di fatto essere utilizzati sia per gli smartphone più importanti della prossima serie Galaxy A 2022, che per quelli di fascia media (il più importante segmento di mercato in termini di vendite).

Non sappiamo come si chiamerà questo chipset, ma pare che ne usciranno due versioni: una per la fascia più performante (quattro unità di calcolo) e quella per la fascia media (due unità di calcolo).

Si può stimare che sulla carta i principali indiziati per utilizzare questo chipset Exynos con grafica AMD saranno i Galaxy A53 e i Galaxy A73.

I due dispositivi devono essere ancora annunciati, ma a logica essendo i successori degli attuali Galaxy A52 e Galaxy A72, Samsung punterà su questi per invogliare i consumatori.

Considerato che i Galaxy A52 e Galaxy A72 hanno migliorato la gamma Galaxy A 2021 con il supporto all’IP68, il display Amoled a 120Hz, gli altoparlanti stereo, è probabile che i Galaxy A53 e A73 lo facciano introducendo i chipset Exynos con GPU RDNA2 a prezzi più abbordabili.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via