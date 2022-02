Samsung Galaxy S22 Ultra Chipset Exynos 2200 (Italia) vs Snapdragon 8 Gen 1 (USA): il benchmark

Confrontati i benchmark del Samsung Galaxy S22 Ultra con chipset Exynos 2200 (Europa/Italia) e quello con chipset Snapdragon 8 Gen 1 (USA, Cina, Corea del Sud): chi vince?

Tra poco meno di 5 giorni Samsung presenterà ufficialmente tutti i nuovi smartphone della gamma Galaxy S22, che utilizzeranno a seconda della regione di vendita un chipset differenti.

Infatti in Europa, quindi anche in Italia, i Galaxy S22 monteranno il nuovo chipset Exynos 2200 con GPU RDNA 2 di AMD, mentre in USA, Cina, Corea del Sud verrà montato il chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Quale è il miglior chipset tra i due?

Le prestazioni di entrambi i chipset dovrebbero essere piuttosto simili, anche se magari uno può essere migliore dell’altro in alcuni ambiti di utilizzo.

Samsung Galaxy S22 Ultra Benchmark GeekBench: confronto tra Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1

Un primo confronto tra i due chipset l’abbiamo grazie all’applicazione Benchmark GeekBench che ha testato due Galaxy S22 Ultra: uno con Exynos e l’altro con Snapdragon.

Il Galaxy S22 Ultra con Exynos 2200 ha sigla interna SM-S908U, mentre la variante con Snapdragon 8 Gen 1 ha sigla interna SM-S908B.

La versione SM-S908U (Exynos) ha ottenuto un punteggio di 1168 nel test single core, mentre nel test multi core il punteggio è salito a 3508.

Invece la versione SM-S908B con Snapdragon 8 Gen 1 ottiene un punteggio single core più elevato, 1226, ma un punteggio multi core più basso, 3462 punti.

Sinteticamente le differenze prestazionali sono molto limitate, quindi c’è da dire che sulla carta i due dispositivi dovrebbero garantire un esperienza d’uso del tutto identica.

Tutti e due i chipset inoltre utilizzano lo stesso processo produttivo a 4nm, e hanno un architettura Octa-Core composta da 1 x Cortex X2 + 3 x Cortex A710 + 4 x Cortex A510.

Sfortunatamente il test GeekBench calcola il potenziale della CPU e non della GPU, quindi non sappiamo se la GPU Adreno di Qualcomm è migliore, uguale o peggiore in termini di prestazioni della GPU RDNA 2 di AMD montata sul chipset Exynos.

Ma sospettiamo che le prestazioni saranno simili.

Fonte: Benchmark