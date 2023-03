Spotify gratis con le funzioni Premium, ecco come fare

Scopri come ascoltare musica gratuitamente su Spotify con qualche funzione del servizio premium accedendo alla selezione delle canzoni attraverso l’app per PC Windows.

Leggi l’articolo per maggiori informazioni su come funziona il piano gratuito di Spotify e scopri come sbloccare tutte le funzionalità con l’abbonamento Premium.

Spotify gratis con le funzioni Premium

Spotify è uno dei principali servizi musicali in streaming disponibili sul mercato, ma per accedere alla vasta selezione di canzoni presenti nel catalogo, è necessario sottoscrivere un abbonamento Premium. Tuttavia, molti utenti potrebbero non essere a conoscenza del fatto che è possibile ascoltare musica gratuitamente attraverso il servizio di streaming.

Mentre la versione gratuita su smartphone è molto limitata, con poche possibilità di scegliere le canzoni preferite e una quantità limitata di salti disponibili, ci sono alcune funzionalità che si possono utilizzare utilizzando l’app per PC Windows. Infatti, con un account gratuito su Spotify su computer, è possibile accedere alla discografia degli artisti e selezionare la canzone che si vuole ascoltare.

Anche se ci sono alcune limitazioni, come l’impossibilità di scaricare le canzoni, questa è comunque una buona opzione per gli utenti che vogliono ascoltare musica gratuitamente. Tuttavia, se si desidera sbloccare tutte le funzionalità e godere di un’esperienza senza interruzioni pubblicitarie, è possibile sottoscrivere l’abbonamento Premium su Spotify direttamente dal portale ufficiale. In questo modo, sarà possibile ascoltare qualsiasi brano, anche su dispositivi mobili.

In breve, se vuoi accedere alla vasta selezione di musica su Spotify senza sottoscrivere l’abbonamento Premium, utilizza l’app per PC Windows per accedere alla discografia degli artisti e selezionare le canzoni preferite. Se invece vuoi godere di tutte le funzionalità e un’esperienza senza interruzioni pubblicitarie, considera l’abbonamento Premium su Spotify.