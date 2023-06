Xiaomi 13T e 13T Pro svelati i primi dettagli hardware

Svelati i primi dettagli tecnici e hardware dei prossimi Xiaomi 13T e 13T Pro: ecco quello che è trapelato al momento.

Non abbiamo ancora una data prestabilita ufficiale, ma sappiamo che i prossimi Xiaomi 13T e 13T Pro sono abbastanza vicini al loro debutto ufficiale, probabilmente prima in Cina e poi a livello Globale.

Oggi l’informatore @_snoopytech_ tramite il proprio account twitter ha fornito vari dettagli hardware su questi smarpthone.

Xiaomi 13T e 13T Pro queste le prime informazioni sulle caratteristiche hardware

Da quello che è trapelato i due nuovi smartphone destinati rispettivamente alla fascia alta e a quella top di gamma (pro) utilizzeranno un Display Amoled che avrà una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz.

Non viene svelata la risoluzione o la dimensione del pannello, ma pensiamo che il display sarà da almeno 6.67 pollici di diagonale.

Il modello 13T Pro utilizzerà un chipset top di gamma con processo produttivo a 4nm, probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 2.

Invece il modello 13T monterà un chipset di fascia alta con processo produttivo a 4nm, e l’indiziato principale sembra essere il nuovo Dimensity 9200 di Mediatek.

Lato memoria, il modello Pro avrà 12GB di ram e arriverà a 512GB di memoria interna, mentre la versione non Pro avrà 8GB di ram e 256GB di rom.

Si prevede un comparto fotografico che sarà ottimizzato da LEICA, ma sfortunatamente non ci sono dettagli sui sensori che saranno utilizzati.

Gli smartphone saranno alimentati da una batteria interna da 5000 mAh, ma cambierà la ricarica rapida.

Infatti per lo Xiaomi 13T si prevede una ricarica rapida via cavo fino a 67W, mentre per la versione 13T Pro la ricarica rapida dovrebbe salire a 120W.

Nella scatola di vendita di entrambi gli smartphone sarà presente anche il relativo caricabatteria.

Entrambi gli smartphone potrebbero debuttare ad inizio settembre 2023 con il sistema operativo Android 13 e MIUI 14.x.

Si prevede un prezzo di listino base per il modello 13T pari a 599 sterline (697 euro), mentre per la versione 13T Pro il prezzo dovrebbe salire a 799 sterline (929 euro attuali).

Considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter 1 e Twitter 2

