Xiaomi 14 Globale c’è la presunta data ufficiale: MWC 2024

Il lancio globale dello Xiaomi 14 potrebbe arrivare nel mese di febbraio 2024 durante il MWC 2024: le prime indiscrezioni sulla data.

Come sappiamo Xiaomi ha già presentato la serie 14 in Cina ma non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale su quando presenterà questi nuovi smartphone anche a livello Globale.

Oggi abbiamo maggiori informazioni in merito.

Xiaomi 14 Globale c’è una prima data ufficiosa: arriverà al MWC 2024

Secondo l’informatore Yogesh Brar, tramite il proprio account Twitter (X), la versione globale dello Xiaomi 14 sarà presentata probabilmente il giorno prima dell’inizio del prossimo MWC (Mobile World Congress) del 2024.

Dato che il MWC si dovrebbe tenere tra il 26 e il 29 febbraio 2024, si presuppone che i nuovi smartphone dell’azienda cinese saranno presentati tramite un evento mediatico il giorno 25 febbraio 2024.

Con l’arrivo dello Xiaomi 14 farà il suo debutto globale anche la nuova versione del sistema operativo HyperOS basata su Android 14.

Magari l’azienda rilascerà anche altri dettagli sugli smartphone aggiornabili alla HyperOS, considerato che per il momento ha mostrato solo una prima roadmap ufficiale che comprende un numero limitato di dispositivi.

L’informatore comunque non fornisce altre informazioni in merito allo Xiaomi 14 Globale, come inizio commercializzazione o presunti prezzi di vendita.

Inoltre non viene specificato se il modello 14 Pro sarà commerciato in Europa, dato che secondo recenti voci di corridoio solo la versione 14 arriverà nel nostro continente.

Ovviamente per il momento, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste indiscrezioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

