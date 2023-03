Xiaomi Pad 6 avrà nuove funzionalità software: ecco quelle svelate

Svelate le novità software che saranno presenti nello Xiaomi Pad 6, il nuovo tablet dell’azienda cinese che arriverà probabilmente nei prossimi mesi.

Il successore dell’attuale Xiaomi Pad 5 sembra essere ormai abbastanza vicino alla commercializzazione ufficiale in Cina: secondo alcune informazioni dovrebbe arrivare entro 2-3 mesi.

Ovviamente i consumatori Europei dovranno aspettare un po’ di tempo in più rispetto all’uscita in Cina, ma sicuramente il tablet debutterà anche da noi prima della fine dell’anno.

Ebbene spulciando nel codice sorgente del prossimo tablet, sono state individuate alcune nuove funzionalità software che gli utenti potranno sfruttare.

Al momento ne sono state trovate quattro del tutto nuove che non sono state mai implementate sugli Xiaomi Pad 5.

La prima funzionalità permetterà il trascinamento di testo/immagini/file tra le diverse finestre delle App supportate: un aiuto concreto per la vostra produttività.

Passando alla seconda funzionalità questa permetterà l’apertura di più finestre nello stesso momento di diverse applicazioni, come ad esempio Note, Posta, Browser e WPS: più multitasking per l’utente.

Come terza funzionalità troviamo un nuovo gesto per la divisione dello schermo, che ovviamente permetterà all’utente di passare rapidamente da schermo intero a quello diviso e viceversa.

Infine l’ultima possibilità permetterà all’utente di aggiungere la combinazione di schermo diviso alla schermata Home.

Quest’ultima funzione aiuterà gli utenti ad acceder rapidamente dalla home alle applicazione più utilizzate direttamente con la funzionalità a schermo diviso, aumentando il livello di praticità e personalizzazione del dispositivo.

