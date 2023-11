Xiaomi Pad 7 Pro svelate le principali caratteristiche

Grazie ad un codice sorgente sono state svelate le caratteristiche hardware principali del prossimo tablet Xiaomi Pad 7 Pro: ecco cosa sappiamo al momento.

Xiaomi sta lavorando al suo nuovo tablet top di gamma che dovrebbe prendere il nome commerciale di Pad 7 Pro, quindi successore dell’attuale Xiaomi Pad 6 Pro che però non è disponibili all’acquisto in Italia.

Grazie ad un codice sorgente adesso conosciamo alcune caratteristiche hardware

Xiaomi Pad 7 Pro queste sono le presunte caratteristiche hardware: i rumors

Il nuovo tablet è stato individuato nel codice sorgente con il nome aziendale in codice “Sheng” (si tratta di uno strumento musicale in Cina) e seriale “N81A“.

Da quello che è trapelato il dispositivo utilizzerebbe un display LCD IPS (niente Amoled anche questa volta) con dimensioni pari a 10 pollici di diagonale.

Il display, prodotto dall’azienda cinese Tianma, avrebbe una risoluzione pari a 2377 x 1480 pixel e una frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Per chi non lo sapesse lo Xiaomi Pad 6 Pro ha un display da 11 Pollici; sembra quindi che il Pad 7 Pro sarà più piccolo e compatto rispetto al predecessore.

Al suo interno Xiaomi avrebbe deciso di utilizzare il chipset Snapdragon 8 Gen 2, un buon passo in avanti rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 utilizzato sul Pad 6 Pro.

Lato multimedialità sarebbero previste tre fotocamere: due posteriori (principale e grandangolare) e una frontale dedicata alle video chiamate e ai selfie.

Sfortunatamente non conosciamo dettagli tecnici su questi sensori.

Il tablet comunque proporrà un audio di un certo livello, grazie ai quattro altoparlanti stereo.

Lo Xiaomi Pad 7 Pro verrà lanciato in Cina molto probabilmente nel primo semestre del 2024 (forse ad aprile) e utilizzerà nativamente la versione software HyperOS basata su Android 14.

Non sappiamo se l’azienda cinese deciderà di commercializzarlo pure in Europa, e quindi in Italia.

Inoltre considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

