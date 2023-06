Xiaomi Pad 6 questo potrebbe essere il prezzo in Europa (rumors)

Alcuni rumors avrebbero svelato il prezzo di listino dello Xiaomi Pad 6, il successore del Pad 5, che dovrebbe arrivare in Europa nei prossimi giorni.

Se ve lo siete persi, il nuovo tablet Xiaomi Pad 6 è stato presentato ad aprile 2024 in Cina e l’azienda ha confermato che arriverà pure in Europa probabilmente a proprio a luglio 2023.

Non conoscete ancora lo Xiaomi Pad 6? Queste sono le sue principali caratteristiche.

Xiaomi Pad 6 questo il presunto prezzo di vendita in Europa

Xiaomi sfortunatamente non avendo ancora ufficializzato il tablet nel nostro continente, non ha ancora svelato il prezzo di vendita.

Oggi comunque un informatore ha di fatto rilasciato alcuni dettagli sul prezzo di vendita.

Il Pad 6 dovrebbe arrivare in due varianti di memoria e in sole due varianti di colore (blu e grigio), saltando di fatto la versione in colore Oro.

Per quanto riguarda il prezzo la versione dello Xiaomi Pad 6 6GB di ram con 128GB di memoria interna dovrebbe avere un costo per il consumatore di 399 euro.

Invece la versione più potente con 8GB di ram e 256GB di memoria interna salirà di prezzo raggiungendo i 499 euro di listino.

Da sottolineare che questi sono considerati i prezzi generali per l’Europa e non specificatamente per l’Italia.

Come sappiamo nel nostro paese il livello delle tasse è generalmente più elevato rispetto alla media europea, quindi possiamo aspettarci anche un rincaro di 20-40 euro rispetto ad altri paesi.

Conoscendo però l’azienda cinese, sicuramente ci sarà una promozione con sconto early bird che potrebbe abbassare un po’ il prezzo al lancio.

Inoltre bisogna dire che non ci sono ancora informazioni riguardo la commercializzazione in Europa della versione Pro dello Xiaomi Pad 6.

Bisognerà vedere se l’azienda cinese continuerà a vendere da noi solo la versione base e non la Pro, come è già successo con lo Xiaomi Pad 5.

Comunque dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

