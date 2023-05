Xiaomi punta tutto sul design con i Civi 3 (arriveranno in Europa?)

Svelata la data ufficiale di lancio dei prossimi Xiaomi Civi 3 che puntano su un design moderno e accattivante: ma arriveranno anche in Europa?

Oggi Xiaomi ha annunciato l’arrivo dei nuovi smartphone della serie Civi, che saranno commercializzati con questo nome solamente in Cina ma potrebbero arrivare anche in Europa con un nome commerciale diverso.

Xiaomi Civi 3 c’è la data ufficiale: lo smartphone che punta sul design

La data di presentazione dei prossimi Xiaomi Civi 3 è il 25 maggio 2023.

L’azienda cinese punta molto sul design per questi smartphone.

Cover con doppio colore, spessore contenuto, isola fotografica circolare.

Lo smartphone almeno da quello che possiamo vedere dai banner pubblicitari ufficiali, sarà venduto nei colori Rose Purple, Adventure Gold, Mint Green e Coconut Grey.

Dal punto di vista dell’hardware non ci sono molte informazioni al riguardo, ma qualcosa è stato svelato.

Lo smartphone dovrebbe infatti utilizzare una fotocamera principale con sensore Sony da da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS)

Ci sarà un flash quad-LED sotto l’isola circolare della fotocamera a forma di Oreo, che dovrebbe contenere altri due sensori fotografici (Ultra Grandangolare e macro/profondità).

Lo Xiaomi Civi 3 dovrebbe utilizzare il chipset Mediatek Dimensity 8200 abbinato fino a 12GB di ram e 256GB di memoria interna, che non sarà espandibile.

Si prevede una ricarica rapida a 67W e una batteria interna da 4500 mAh.

Infine il display dovrebbe essere un unità Amoled da 6.55 pollici di diagonale con risoluzione classica FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Lo vedremo anche in Europa?

La domanda al momento non ha ancora risposta dato che Xiaomi non ha dichiarato nulla in merito.

Se questo smartphone arriverà nel nostro mercato sicuramente lo farà con un nome commerciale diverso, facente parte della serie Redmi o addirittura Poco.

