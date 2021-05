Galaxy M51 e M31s si aggiornano con le patch di maggio 2021: i dettagli

Samsung Galaxy M51 e Galaxy M31S si stanno aggiornando con un nuovo firmware che contiene le patch di maggio 2021: i dettagli sulle novità.

Due dispositivi della gamma Galaxy M commercializzati anche da noi, il Galaxy M51 e Galaxy M31s stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy M51 e Galaxy M31s si aggiornano ella patch di maggio 2021: questi i primi dettagli

Più nello specifico il modello M31s sta ricevendo il nuovo firmware seriale M317FXXU3CUE1, mentre il modello M51 sta ricevendo il firmware seriale M515FOWO2CUD2.

Il Galaxy M31S si sta aggiornando in Europa (Russia e Ucraina), mentre il Galaxy M51 ha iniziato ricevere la patch in Sud America (Brasile).

Entrambi i firmware sono basati sul sistema operativo Android 11 con interfaccia ONE UI 3.1, e sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air).

Dal punto vi sita delle novità su entrambi gli smartphone vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di maggio 2021.

Tra i fix più importanti troviamo quello sulla falla di sicurezza dei modem Qualcomm che permetteva ai malintenzionati di registrare le chiamate telefoniche.

Per maggiori informazioni: dettagli Patch maggio 2021.

Sul Galaxy M51 l’aggiornamento apporta inoltre il supporto al Google Rich Communication Services (RCS), ovvero il protocollo di telefonia mobile che permette di inviare elementi multimediali anche negli SMS (li sostituirà in futuro).

Viene poi aggiornato il sistema di condivisione Quick Share, ed è stata migliorata la stabilità generale del servizio.

Dato che gli aggiornamenti in questione sono in diffusione da poche ore, non sappiamo quando saranno disponibili al download anche in Italia.

Potrebbero volerci ancora una o due settimane di attesa: vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone (impostazioni->info telefono->aggiornamenti).

Quando riceverete la notifica, prima di aggiorna è consigliabile:

eseguire il backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione solo se la batteria è pari o superiore al 50%.

Fonte: Via