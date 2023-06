Galaxy S22: un aggiornamento migliorerà le animazioni dello zoom fotocamera

Samsung ha promesso che un prossimo aggiornamento la serie Galaxy S22 riceverà un miglioramento nelle animazioni che riguardano lo zoom della fotocamera.

Da quello che è trapelato direttamente da un moderatore della community di Samsung, sembra che la serie Galaxy S22 (o almeno il modello S22 Ultra) riceverà un aggiornamento per la fotocamera.

Samsung Galaxy S22: la serie riceverà un aggiornamento per rendere più fluide le animazioni dello zoom fotocamera

Infatti quando un membro della community di Samsung ha chiesto se il suo Galaxy S22 avrà animazioni fluide con lo zoom della fotocamera simili quelle del Galaxy S23, il moderatore ha risposto “il modello S22 sarà supportato”.

Allo stato attuale le animazioni Zoom fotocamera sui Galaxy S22 non sono male, ma rispetto ai Galaxy S23 risultano avere qualche ritardo in più e a volte non sembrano stabili.

L’aggiornamento in questione quindi dovrebbe migliorare le animazioni dello zoom della fotocamera, e rendere l’esperienza d’uso ancora più fluida.

Bisogna però capire come agirà Samsung per ottenere questo risultato considerato che tra la serie S22 e S23 c’è una differenza di chipset utilizzati.

Si pensa che l’azienda coreana agirà sostanzialmente sul software della fotocamera attraverso un aggiornamento che potrà avvenire in diverse modi.

Infatti Samsung potrebbe rilasciare una patch a livello di sistema operativo tramite la classica modalità OTA, oppure procedere ad aggiornare direttamente l’applicazione fotocamera.

Al momento non si sa quale dei due metodi Samsung deciderà di utilizzare, ma sicuramente un aggiornamento diretto dell’applicazione potrebbe velocizzare i tempi di attesa.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon