Galaxy S23 VS Galaxy S22 ecco come Samsung ha migliorato le prestazioni

Ecco come Samsung ha migliorato le prestazioni generali dei suoi Galaxy S23 rispetto ai precedenti Galaxy S22: qualche indicazione in merito.

Se ve lo siete perso giusto ieri Samsung ha presentato al grande pubblico i suoi nuovi S23 e S23 Plus, oltre al suo top di gamma assoluto il modello S23 Ultra.

I nuovi smartphone dell’azienda coreana promettono prestazioni migliorate rispetto alla precedente gamma Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S22: i cambiamenti che permettono di migliorare le prestazioni

Chipset: CPU e GPU

In primo luogo il principale fattore che ha permesso ai modelli S23 di migliorare le prestazioni rispetto ai modelli S22 è l’utilizzo di un nuovo chipset top di gamma sviluppato da Qualcomm.

Stiamo parlando dello Snapdragon 8 Gen 2.

Ma non si tratta della versione “standard” dello Snapdragon 8 Gen 2, ma bensì di una versione con frequenze di aggiornamento più elevate per la CPU (core ad alte prestazioni) e per la nuova GPU Adreno 740.

Dissipazione

Per mantenere costanti le prestazioni, e quindi permettere un elevato il clock di frequenza del chipset Snapdragon 8 Gen 2, Samsung ha migliorato la dissipazione dei Galaxy S23 rispetto ai Galaxy S22.

In queste immagini potete vedere infatti come sui Galaxy S23 (normale, plus e Ultra) il dissipatore con tecnologia Camera di Vapore sia più grande e quindi più esteso rispetto ai modelli della serie Galaxy S22.

Anzi da sottolineare come sui Galaxy S23 base sia stato aggiunto il dissipatore con camera di vapore, che invece risulta essere assente sui Galaxy S22 Base.

Memoria interna

Altri fattore che determinano un miglioramento prestazionali riguardano l’utilizzo delle nuove memorie interne con tecnologia UFS 4.0 che permettono letture sequenziali fino 4,200 MB/s e scritture sequenziali fino a 2,800 MB/s.

Attenzione però: solo le versioni con almeno 256GB di memoria interna sui Galaxy S23 utilizzano la tecnologia UFS 4.0.

Infatti la versione base del Galaxy S23 con 128GB di rom utilizza ancora la tecnologia UFS 3.1.

RAM

Oltre alla memoria interna più veloce, sui Galaxy S23 viene utilizzata una ram LPDDR5X con una banda di frequenza pari a 8,5 Gbps, quindi superiore a quella dei Galaxy S22 che si ferma a 6,4 Gbps (variante non X).

Ovviamente tutti questi miglioramenti hardware devono essere sfruttati a dovere da un sistema operativo Android 13 con interfaccia ONE UI 5.1 ottimizzata, ma pensiamo che Samsung sappia il fatto suo in questo campo.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon