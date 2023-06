Galaxy S24 Ultra rumors: pochi aggiornamenti nell’hardware fotografico?

Secondo rumors il prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra non apporterà sostanziali cambiamenti dal punto di vista del comparto fotografico. I dettagli trapelati.

Come sappiamo con l’arrivo dei Galaxy S23 Ultra, Samsung ha introdotto interessanti novità dal punto di vista fotografico per il sensore principale e una camera selfie con risoluzione più elevata.

Per questo gli esperti del settore pensano che il prossimo top di gamma dell’azienda coreana non apporterà sostanziali miglioramenti in questo comparto tecnico.

Samsung Galaxy S24 Ultra: non aspettatevi un comparto fotografico hardware rivoluzionato

Secondo recenti rumors il prossimo Galaxy S24 Ultra punterà a mantenere lo stesso sensore fotografico ISOCELL HP2 da 200MP già visto sull’attuale Galaxy S23 Ultra.

Verrà mantenuto probabilmente anche il sensore da 12MP Sony IMX754 (teleobbiettivo 3X) e il sensore ultra grandangolare da 12MP Sony IMX564.

Da quello che è trapelato sembra che Samsung migliorerà solamente il sensore con teleobbiettivo 10X utilizzando il nuovo Sony IMX754+ sempre da 12MP.

Di fatto Samsung non aggiornerà la qualità fotografica del suo prossimo Galaxy S24 Ultra tramite l’apporto hardware di nuovi sensori fotografici, ma lo farà mantenendo i precedenti chipset e migliorando la resa tramite algoritmo software.

Anche se al momento non ci sono dettagli sui prossimi Galaxy S24 e S24 Plus, si pensa che anche questi due smartphone riceveranno più o meno lo stesso trattamento: niente cambiamenti sostanziali lato hardware per la sensoristica fotografica.

Ovviamente l’azienda coreana migliorerà tanti altri aspetti dei suoi prossimi top di gamma, come l’introduzione dei nuovi chipset Snapdragon 8 Gen 3 o Exynos 2400.

Quest’ultimo chipset infatti promette prestazioni decisamente più elevate soprattutto lato GPU, ma anche CPU con i nuovi core Cortex di ultimissima generazione.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, e mancano tanti mesi al lancio dei nuovi prodotti, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

