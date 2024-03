I Galaxy S24 vendono di più dei Galaxy S23: i modelli più apprezzati

L’analisi di mercato di CounterPoint evidenzia come i Galaxy S24 hanno venduto di più dei Galaxy S23 nel periodo iniziale di commercializzazione: i modelli più apprezzati.

Sembra che Samsung negli ultimi anni stia convincendo sempre più consumatori ad acquistare i suoi dispositivi top di gamma: le conferme arrivano dalle analisi di mercato.

Galaxy S24 le vendite sono superiori a quelle dei Galaxy S23: i modelli più apprezzati

Il trend positivo è iniziato con i Galaxy S23 che hanno venduto decisamente di più rispetto ai precedenti Galaxy S22, ed oggi i Galaxy S24 hanno superato le vendite dei Galaxy S23 nel periodo iniziale di commercializzazione.

Secondo l’agenzia di mercato CounterPoint grazie ai preordini maggiori del previsto, Samsung ha stimato di vendere nel 2024 almeno 13 milioni di S24, circa 1 milione in più di quanto preventivato ad inizio anno.

Globalmente la serie Galaxy S24 sta vendendo l’8% in più rispetto alla serie Galaxy S23 nello stesso periodo di riferimento dell’anno, ovvero da gennaio a febbraio (2024 per la serie S24 e 2023 per la serie S23).

Ci sono comunque alcuni paesi dove i nuovi top di gamma dell’azienda coreana hanno avuto un incremento di vendite più consistente.

Ad esempio nell’Europa Occidentale (Regno Unito, Germania e Francia in particolare) le vendite dei modelli S24 sono cresciute del 28% rispetto ai modelli S23 nel periodo gennaio-febbraio.

In altri paesi importanti come Corea del Sud e Stati Uniti, le vendite sono aumentate rispettivamente del 22% e del 14%.

Ma quali sono i modelli più venduti al momento della serie S24?

Rispetto alla generazione S23, dove il modello S23 Ultra da solo otteneva il 60% delle preferenze dei consumatori con S23 e S23+ che si spartivano equamente il restante 40%, la serie S24 ha vendite più equilibrate tra i modelli.

Sembra infatti che il Galaxy S24 Ultra continua ad essere lo smartphone più richiesto, ma adesso con circa il 52% delle vendite complessive.

Troviamo poi l’S24 che sembra essere cresciuto a livello di popolarità, dato che raggiunge il 27% delle preferenze dei consumatori.

Rimane invece più o meno stabile la popolarità del S24 Plus con circa il 21% dei consumatori che hanno deciso di acquistarlo.

Comunque bisognerà vedere se nel futuro le preferenze dei consumatori rimarranno costanti, o cambieranno a seconda delle scelte commerciali da parte di Samsung.

Infatti come si dice sempre, non ci sono generalmente cattivi smartphone al massimo cattivi prezzi.

Fonte: Via

