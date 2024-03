Galaxy Watch 6 l’aggiornamento mostra i dati allenamento su Smart TV Samsung 2024

Il più recente aggiornamento dei Galaxy Watch 6 adesso permette di mostrare i dati dell’allenamento direttamente nelle più recenti Smart TV Samsung.

Ad inizio anno durante il CES 2024 Samsung ha presentato una nuova serie di Smart TV, che tra le funzionalità permettevano di interagire direttamente con i Galaxy Watch.

Oggi abbiamo notizia dell’arrivo di un aggiornamento sui Galaxy Watch 6 che permetterà agli utenti di abilitare nuove funzionalità con quest’ultime Smart TV.

Galaxy Watch 6 partito l’aggiornamento che mostra i dati allenamento sulle Smart TV Samsung 2024

Va detto che l’aggiornamento con firmware seriale AXBL del peso di circa 285 megabyte ha iniziato la sua diffusione al momento solo sui Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic degli utenti residenti in Corea del Sud.

Ci sembra una scelta logica da parte di Samsung, considerato che le nuove Smart TV 2024 non sono ancora in commercio in Europa.

L’aggiornamento come già accennato permette di mostrare e sincronizzare i dati del proprio allenamento direttamente sulla TV.

Di fatto quando si parte un programma di allenamento, con un video dimostrativo sulla Smart TV, vengono mostrati su schermo anche informazioni in tempo reale come la frequenza cardiaca e la durata dell’allenamento.

La Smart TV ha quindi funzione di informazione ma anche di intrattenimento per l’utente che si sta allenando.

Oltre a quest’interessante nuova funzionalità, sembra che nel nuovo firmware l’azienda coreana abbia inserito alcune modifiche software per migliorare la precisione e sensibilità del touchscreen dello smartwatch.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung rilascerà il nuovo firmware anche in Europa, e quindi in Italia: sicuramente lo farà prima che arrivino in commercio le nuove Smart TV 2024 nel nostro paese.

