Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch 7 ufficiali: prezzo e differenze

Ufficializzati anche in Italia i nuovi Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch 7: le principali caratteristiche e il prezzo di vendita.

La linea degli orologi smart di Samsung si aggiorna con i nuovo modelli di settima generazione con l’aggiunta della nuova versione Ultra: vediamo di conoscerli meglio.

Samsung Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch 7 ufficiali: i dettagli da conoscere sulle differenze

Dimensioni e materiali

Il Watch Ultra si distingue per il fatto che è disponibile solo nella versione da 47mm di diagonale con cassa interamente in Titanio di Grado 4 (colori Titanium Gray, Titanium Silver e Titanium White), protezione display con vetro zaffiro, e peso di 60,5 grammi.

Gode della certificazione 10ATM, IP68 e MIL-STD-810H per resistenza ad acqua, polvere e urti in generale: può resistere fino a 500 metri sott’acqua e 9000 metri d’altitudine.

Ha pure un’elevata resistenza alla temperatura: può infatti funzionare a temperature minime fino a -20 gradi e temperature massime fino a 55 gradi.

È un orologio dall’aspetto più robusto con un design che Samsung ha definito “a cuscino”: si tratta di un rettangolo che ospita un quadrante e una lunetta cerchiati, nel quale ci sono tre pulsanti sul lato con quello centrale che è un pulsante rapido con funzionalità extra.

Il Galaxy Watch 7 invece ha un classico design circolare con dimensioni da 40 e 44mm con cassa in metallo allumino (colori verde, crema e argento), protezione vetro in zaffiro e peso da 28 a 38 grammi.

Gode pure della certificazione allo standard militare MIL-STD-810H, alla classificazione 5ATM + certificazione IP68, ma non ha la robustezza estrema della versione Ultra.

Display

Il Watch Ultra monta un pannello Super Amoled da 1,5 pollici di diagonale e risoluzione nativa 480 x 480 pixel con una luminosità di picco di 3000 nit: una visibilità ottimale in tutte le condizioni di utilizzo.

Invece il Watch 7 mantiene lo stesso display da 1.5 pollici 480 x 480 pixel per la versione da 44mm, mentre per la versione da 40mm troviamo un display Super AMOLED da 1,3 pollici 432 x 432 pixel con luminosità da 3000 nit.

Processore e memoria

Entrambi i nuovi smartwatch utilizzano il chipset di ultima generazione Exynos W1000 a 5 core prodotto con processo produttivo a 3nm che secondo Samsung consuma il 30% in meno rispetto alla precedente generazione.

Il chipset oltre a consumare meno è fino a 3 volte più veloce del chipset Exynos W930.

Troviamo poi 2GB di ram e 32GB di memoria interna per le applicazioni.

Batteria e autonomia stimata

Il Galaxy Watch Ultra monta una batteria interna da 590 mAh, la stessa montata sui Galaxy Watch 5 Pro, ma grazie all’ottimizzazione del chipset e dell’intelligenza artificiale l’autonomia è decisamente aumentata.

Samsung afferma che l’orologio è in grado di funzionare fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico e 48 ore in modalità Risparmio energetico durante l’esercizio.

Invece i Watch7 montano rispettivamente una batteria da 300 mAh per la versione da 40mm e una batteria da 425 mAh per quella da 44mm.

Entrambi gli smartwatch supportano la ricarica wireless fino a 10W o classica via cavo.

Connettività e sensori (funzionalità)

Entrambi gli smartwatch godono di questi livelli di connettività:

supporto eSim per la versione LTE di Watch 7 e Watch Ultra

GPS a doppia frequenza

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band

Bluetooth 5.3 + UWB (solo modello Ultra)

Chipset NFC

Come sensori quelli in comune sono: l’accelerometro, il giroscopio, bussola, cardiofrequenzimetro, SpO2, VO2max, barometro, termometro (temperatura cutanea) che sono racchiusi nel sensore BioActive potenziato con gli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.

Entrambi gli smartwatch possono:

tracciare fino a 100 sport e allenamenti multi-corso ovvero diverse attività in allenamento combinato

tracciare l’indice FTP o Functional Threshold Power per le attività professionali come il ciclismo

consentire di confrontare le prestazioni attuali con quelle passate in tempo reale per la corsa all’aperto

monitorare il sonno con la verifica o meno dell’apnea notturna

scansionare per eventuali ritmi irregolari che sono sintomi di fibrillazione atriale

monitorare la pressione sanguigna e l’ECG (elettrocardiogramma)

controllo della temperatura cutanea utilizzato per la proiezione del ciclo mestruale

effettuare un monitoraggio avanzato della glicazione per monitorare i livelli di zucchero con gli indici AGEs

verificare il processo di invecchiamento biologico per darti informazioni sulla tua salute metabolica

Sistema operativo

Tutti e due i nuovi indossabili di Samsung escono con la versione software Wear OS 5 personalizzata con l’interfaccia One UI 6 Watch di Samsung. Dovrebbero essere supportati a livello software almeno per i prossimi 4-5 anni.

Prezzo e disponibilità in Italia dei Galaxy Watch 7 e Watch Ultra

Il Galaxy Watch Ultra esce in una sola variante da 47mm LTE con un prezzo di listino base di 699 euro.

Il Galaxy Watch 7 da 40 mm parte da 319 euro (369 euro LTE) e sale per la versione da 44mm a 349 euro (399 euro LTE).

Le vendite iniziano a partire dal 18 luglio 2024: chi li preordina (potete trovare le offerte sul nostro canale Telegram HWBrain) potrà godere di sconti e omaggi.

