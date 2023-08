I Galaxy Watch 4, 5 e 6 vi permetteranno di sbloccare il vostro smartphone Galaxy

Con un futuro aggiornamento gli smartwatch Samsung Galaxy Watch 4, 5 e 6 con Wear OS vi permetteranno di sbloccare il vostro smartphone Galaxy: i dettagli trapelati.

Ad inizio anno durante la fiera del CES 2023, Google ha svelato la nuova funzionalità chiamata Watch Unlock ovvero un nuovo metodo per poter sbloccare il proprio smartphone android.

Questa opzione è basata sulle API Active Unlock già presenti sul sistema operativo Android 13.

L’informatore @AssembleDebug, tramite il proprio account Twitter (X), ha mostrato un video screenshot della funzionalità Watch Unlock che potrebbe fare capolino sugli smartwatch con sistema operativo Wear OS.

AssembleDebug ha infatti ottimizzato una serie di flag di sistema di basso livello, ed è stato in grado di estrarre un video tutorial nel menu Impostazioni dell’orologio Google Pixel.

Seems like ready to roll…. just need a smart watch now…🫡 the black screen in recording is just password unlock. pic.twitter.com/WBDz6SaoE1

— AssembleDebug (@AssembleDebug) August 16, 2023