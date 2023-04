Lo Snapdragon 8 Gen 3 arriverà a 3.7Ghz? L’architettura dei core (rumors)

Secondo recenti rumors il prossimo chipset top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, potrebbe avere core che arrivano fino a 3.7Ghz di frequenza di funzionamento.

I più attenti che leggono le notizie del settore sanno bene che lo Snapdragon 8 Gen 2 ha fatto un interessante passo in avanti in termini di prestazioni ed efficienza dei consumi energetici.

Sembra però che Qualcomm voglia fare ancora meglio con l’arrivo del prossimo chipset top di gamma: lo Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Gen 3 frequenza di funzionamento fino a 3.7Ghz e nuova architettura core?

Qualcomm con il nuovo chipset dovrebbe infatti introdurre una nuova architettura base per le CPU e aumentare significativamente il clock di funzionamento.

L’informatore cinese Digital Chat Station afferma che il chip Snap 8 Gen 3 avrà seriale aziendale SM8650 e utilizzerà una GPU con seriale Adreno 750.

L’architettura dei Core sarà sempre a 8 CPU ma sarà organizzata con la sequenza 1+5+2.

Ovvero il primo Core è un Cortex X4 per prestazioni super elevate e frequenza di aggiornamento fino a 3.7Ghz.

Gli altri 5 core saranno prestazionali, e poi ci saranno due core dedicati all’efficienza energetica.

Di fatto rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 si ottiene un core prestazioni elevate con frequenza di 500 mhz superiore, 1 core per prestazioni in più, e un core ad efficienza energetica in meno.

Ci si aspetta che sia TSMC che produrrà il chipset con il suo processo produttivo a 4nm migliorato (N4P).

TSMC è già in grado di produrre chipset a 3nm, ma non utilizza ancora questo processo produttivo per produzioni di massa a causa dei costi iniziali: servono più richieste da parte dei produttori.

Infatti il processo produttivo a 4nm N4P di fatto permette di migliorare comunque le prestazioni mantenendo bassi i consumi, e ha costi di produzione più contenuti.

Non ci resta che aspettare futuri comunicati ufficiali da parte di Qualcomm.

Per adesso quindi prendete tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

