Messenger Lite su Android non funzionerà più da settembre

Messenger Lite l’applicazione alleggerita della versione originale dell’applicazione di messaggistica istantanea terminerà di funzionare da settembre 2023 su Android.

A fine 2016 per ottimizzare le risorse degli smartphone android con caratteristiche hardware di fascia bassa o medio bassa, l’allora Facebook (oggi META) decise di sviluppare una versione leggera della sua applicazione di messaggistica istantanea.

Di fatto usci sugli smartphone android Messenger Lite.

Oggi però dobbiamo comunicarvi che quest’applicazione presto verrà dismessa.

Messenger Lite su Android terminerà di funzionare da settembre 2023: le motivazioni

META ha comunicato che a partire dal 18 settembre 2023 le funzioni dell’applicazione Messenger Lite termineranno, quindi gli utenti non saranno più in grado di comunicare con quest’ultima versione.

Tutte le chat e i messaggi inviati con la versione LITE però rimarranno disponibili nei server della società americana, quindi basterà scaricare la versione originale non LITE per continuare a messaggiare con le conversazioni precedenti.

Inoltre l’applicazione già da oggi non è più disponibile sul Google Play Store per i nuovi utenti, ma rimarrà disponibile per gli utenti che l’anno già utilizzata fino a settembre 2023.

Quali sono i motivi che hanno spinto META a dismettere la versione leggera della sua applicazione di messaggistica istantanea?

Ebbene l’azienda americana sostiene che l’era delle app “lite” si sta concludendo man mano che i dispositivi in ​​tutto il mondo diventano più potenti, quindi hanno risorse hardware capaci di gestire tranquillamente le applicazioni normali.

Le risorse che META utilizzava per la versione LITE saranno quindi ottimizzate e rese disponibili per rendere migliori altri servizi dell’azienda.

Sicuramente qualcuno storcerà il naso considerato che la versione LITE dell’applicazione aveva si alcune limitazioni dal punto di vista delle funzionalità, come l’assenza di un tema scuro, ma per semplicemente messaggiare era veloce e pratica.

Voi utilizzate la versione LITE? Passerete a quella normale o utilizzerete alternative come WhatsApp e Telegram adesso?

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon