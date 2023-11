Oppo ColorOS 14 basata su Android 14 è ufficiale: le novità

Oppo ha svelato definitivamente la propria versione software ColorOS 14 basata su Android 14 per i propri dispositivi mobili con relativa roadmap per le beta test globali.

Ecco l’annuncio ufficiale della nuova ColorOS 14 basata su Android 14 che già a fine novembre 2023 e a seguire nelle prossime settimane sarà disponibile su alcuni smartphone selezionati.

Stiamo però parlando delle versioni beta pubbliche Globali, anche se l’Oppo Find N2 riceverà la versione stabile prima di tutti nella seconda metà di novembre 2023.

Oppo ColorOS 14: novità e roadmap versione beta globale

Ottimizzazioni di Trinity Engine

Tra le principali novità lato tecnico e prestazionale della ColorOS 14 troviamo la nuova tecnologia di ottimizzazione Trinity Engine aggiornata.

La Trinity Engine permette di comprimere i dati di app e file e quindi di risparmiare fino a 20GB di spazio nella memoria interna di uno smartphone con utilizzo tipico.

Altra tecnologia di Trinity Engine è la RAM Vitalization, questa permette di sfruttare meglio la memoria ram rispetto a quella presente di default sul sistema operativo Android Stock.

Le operazione in multitasking e l’esecuzione di applicazioni in background saranno più veloci e ottimizzate.

La terza tecnologia riguarda la CPU e prende il nome di CPU Vitalization.

Questa tecnologia permette di ottimizzare tramite un accurato bilanciamento il consumo energetico e le prestazioni dei chipset.

C’è poi la funzionalità di ottimizzazione della ricarica della batteria, chiamata Smart Charging system.

La Smart Charging system sfrutta un algoritmo di intelligenza artificiale per impostare la corrente di ricarica in base a come stai utilizzando il telefono.

Produttività

Anche la produttività è stata migliorata con nuove funzionalità.

Troviamo Smart Image Matting che permette di ritagliare più persone e animali da una foto o da un fotogramma fisso di un video.

Interessante pure la funzionalità Smart Touch, che aiuta l’utente a selezionare un testo, immagini e video da app native e di terze parti e a raccoglierli nel File Dock.

File Dock è come un grande blocco note che memorizza i dati e permette di riutilizzarli in un momento successivo anche in altri dispositivi OPPO dato che le informazioni vengono sincronizzate.

Nella nuova ColorOS 14 l’applicazione di messaggistica istantanea Snapchat ha funzionalità esclusive:

Possono inserire il collegamento rapido nella schermata di blocco C’è un Widget dedicato nello scaffale che fornisce informazioni immediate su nuovi messaggi e sulla posizione dei tuoi contatti.

Interfaccia e design

Lato interfaccia troviamo il design Aqua Dynamic, ovvero un è una raccolta di bolle, capsule e pannelli comuni che compaiono dalla barra di stato con effetti che distraggono poco.

C’è poi il design Aquamorgraphic Coloring che colora la barra di stato e il contenuto sullo schermo con tonalità che si adattano ai vari orari della giornata.

Pure l’Always On Display è stato migliorato, con la possibilità di utilizzare gli adesivi Bitmoji che si aggiornano automaticamente a seconda di dove l’utente si trova, l’orario della giornata, il meteo etc.

Privacy

Infine per la privacy e la sicurezza, è stata aggiunta la funzione Picture Keeper: questa richiede all’utente l’autorizzazione per accedere a foto e video selezionati sul tuo dispositivo.

Quali sono gli smartphone Oppo che saranno aggiornati alla ColorOS 14 con Android 14?

Oppo ha già iniziato varie beta pubbliche della ColorOS 14 basata su Android 14, come potete vedere da questa roadmap con le rispettive date, su alcuni smartphone, e ne avvierà altre nelle prossime settimane:

Ovviamente ribadiamo che si tratta solo delle beta pubbliche, quindi non indicano tutti i dispositivi OPPO che alla fine saranno aggiornati ad Android 14.

Fonte: Notizia Ufficiale

