Redmi Watch 3 Lite ufficiale in Cina: caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha ufficializzato il nuovo Redmi Watch 3 Lite che al momento verrà commercializzato solo in Cina: prezzo e caratteristiche.

A distanza di poco più di un mese e mezzo Xiaomi ha presentato al grande pubblico un nuovo smartwatch: il Redmi Watch 3 Lite.

Si tratta della versione più “economica” dell’attuale Redmi Watch 3 che è già commercializzato in Italia da marzo 2023.

Redmi Watch 3 Lite: principali caratteristiche e prezzo di vendita in Cina

Il Watch 3 Lite si differenzia dal suo fratello maggiore per la presenza di un display quadrato da 1.83 pollici, quindi più grande rispetto agli 1.75 pollici del modello originale.

Sfortunatamente non sappiamo la tecnologia utilizzata per il pannello: potrebbe essere LCD IPS e non AMOLED come il modello già venduto in Italia.

Altra differenza tra il modello originale e quello Lite è l’assenza per quest’ultimo del GPS integrato.

Sul Redmi Watch 3 lite troviamo però tutta la sensoristica del modello originale:

monitoraggio dell’ossigeno nel sangue 24 ore su 24,

monitoraggio della frequenza cardiaca

monitoraggio del sonno

funzioni per la salute delle donne

Lato software troviamo pure il supporto alle chiamate Bluetooth e e oltre 100 modalità sportive supportate nativamente dallo smartwatch.

Troviamo poi la certificazione per la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, quindi può essere utilizzato per il nuoto.

Sono inoltre supportati i pagamenti con Alipay e WeChat in Cina, ma non viene specificato se il modello ha incluso il chipset NFC.

Secondo Xiaomi lo smartwatch ha un autonomia massima di 12 giorni di utilizzo medio, e fino a 8 giorni con uso intenso.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, in Cina il Redmi Watch 3 Lite viene proposto a 399 Yuan, che al cambio attuale sono circa 52 euro.

Non sappiamo se e quando Xiaomi deciderà di commercializzare l’indossabile anche in Europa.

