Xiaomi Redmi Watch 3, Band 2 e Buds 4 Lite ufficiali In Cina: i dettagli

Ufficializzati oggi in Cina i nuovi Redmi Watch 3, Band 2 e le Buds 4 Lite: ecco i dettagli trapelati da Xiaomi sui nuovi prodotti che potrebbero arrivare anche in Europa.

Oggi Xiaomi ha presentato al momento per il mercato cinese una serie di accessori indossabili o meno dedicati alla fascia media ed economica del mercato.

Stiamo parlando dello smartwatch Redmi Watch 3, la nuova Redmi Band 2 e le TWS economiche Redmi Buds 4 Lite.

Redmi Watch 3, Band 2 e Buds 4 Lite ufficiali in Cina: prezzo e caratteristiche

Tutti e tre i dispositivi puntano sui molti colori disponibili.

Redmi Watch 3: le principali caratteristiche

Questo smartwatch si presenta con un display squadrato con tecnologia Amoled da 1.75 pollici di diagonale e una risoluzione da 341PPI.

Il display ha una frequenza di aggiornamento classica a 60Hz e la luminosità raggiunge i 600 nits di luminosità, quindi offrirà sempre una buona visione sotto la luce diretta del sole.

Il copro ha lati piatti e presenta un pulsate fisico per funzioni.

Interessante sapere che lo smartwatch offre pure la funzionalità Always-On Display e può essere personalizzato con oltre 200 quadranti.

Lato sensori troviamo monitoraggio continuo della SpO2 (ossigeno nel sangue) e della frequenza cardiaca, c’è il GNSS per un tracciamento preciso (utile per gli sport).

Non da meno ricordare che il dispositivo è certificato per l’uso subacqueo a 5 ATM.

Lato software il Redmi Watch 3 riconosce e gestisce fino a 121 modalità sportive diverse e può funzionare senza l’accoppiamento ad uno smartphone grazie al GPS integrato.

Il GPS integrato premette pure la funzionalità di richiesta SOS grazie all’invio della posizione.

Si possono effettuare pure le chiamate telefoniche Bluetooth, ma in questo caso è necessario abbinare lo smartwatch ad uno smartphone dato che non è presente lo slot per la sim telefonica.

Per migliorare la qualità delle chiamate da smartwatch, è presente pure un microfono aggiuntivo con riduzione del rumore.

C’è pure il chipset NFC, quindi potrebbero abilitare i pagamenti in movimento, e la batteria dovrebbe garantire fino a 12 giorni di utilizzo normale.

Il prezzo di vendita del Redmi Watch 3 in Cina è di 499 yuan, che al cambio attuale fanno circa 67,35 euro.

Di base il colore della scocca è nero o bianco, ma ci sono colori diversi per i cinturini che possono essere acquistati separatamente per 69 Yuan (9,30 euro).

Redmi Band 2: i dettagli

La Redmi Band 2 ha un display da 1.47 pollici di diagonale, ovvero circa il 76% più grande rispetto al primo Redmi Band.

Si tratta di fatto di un indossabile posizionabile tra uno smartwatch e una Smart band.

E’ molto sottile, appena 9,99 mm e ha un peso di soli 14,9 grammi.

Mantiene le funzioni principali come la la misurazione dell’ossigeno nel sangue, il cardio frequenzimetro, un tracker del ciclo mestruale per le donne ma perde alcune funzionalità come il tracciamento tramite GPS e le chiamate tramite Bluetooth.

Non è presente il chipset NFC.

Rimane la certificazione per l’utilizzo in acqua fino a 5ATM, e il riconoscimento automatico fino a 30 modalità sportive.

La batteria garantirebbe fino a 6 giorni d’autonomia con uso intenso e fino a 14 giorni con uso normale.

Dal punto di vista del prezzo la Redmi Band 2 si può acquistare a 169 Yuan, ovvero 22,81 Euro al cambio attuale, in sei colorazioni diverse: verde fluorescente, oro rosa, nero, azzurro, verde scuro e bianco.

Redmi Buds 4 Lite: quello che sappiamo

Infine troviamo le TWS economiche Redmi Buds 4 Lite, con driver audio dinamico da 12mm e riduzione intelligente del rumore durante le chiamate.

Ogni auricolare pesa solo 3,9 grammi, sono certificate IP54 e grazie alla custodia l’autonomia arriva fino a 20 ore di utilizzo.

Lato connettività troviamo il supporto al Bluetooth 5.3, ottimizzata per il pairing istantaneo con i dispositivi Xiaomi compatibili.

Redmi Buds 4 Lite è disponibile in bianco e nero, ma anche in colori più vivaci come l’arancione e il verde chiaro.

Il prezzo di listino è di 149 Yuan (al lancio a 139 Yuan) ovvero circa 20 euro al cambio attuale.

