Samsung Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G: il supporto software è da TOP di gamma

I Samsung Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G riceveranno tanti anni di supporto software da parte dell’azienda coreana: saranno trattati come se fossero dei top di gamma.

Samsung di recente ha annunciato l’arrivo dei nuovi smartphone di fascia media della serie Galaxy A 2023.

Stiamo parlando del Galaxy A34 5G e del Galaxy A54 5G.

Samsung Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G: la fascia media ha il supporto software di un vero top di gamma

Nonostante siano smartphone destinati alla fascia media del mercato, con prezzi di vendita da 399 euro, entrambi i dispositivi godranno del miglior supporto software da parte di Samsung.

Infatti questi due smartphone godranno di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo, e riceveranno per almeno 5 anni aggiornamenti per quanto riguarda la sicurezza.

Dato che tutti e due gli smartphone sono usciti con il recente Android 13 (personalizzato con la ONE UI 5.1), significa che Samsung gli aggiornerà sicuramente fino ad Android 17.

Questo è lo stesso trattamento che Samsung riserverà al suo attuale smartphone top di gamma Galaxy S23, che come sappiamo ha un prezzo più che doppio.

La politica aggiornamenti di Samsung è al momento la più completa dal punto di vista delle tempistiche e della continuità su dispositivi classificati di fascia media.

Altri produttori famosi come Xiaomi, Oneplus ad esempio non offrono un supporto simile per i loro smartphone di fascia media, al massimo per quelli top di gamma e di ultimissima generazione.

Se pensiamo che una serie di smartphone e tablet Galaxy molto popolari non riceveranno l’aggiornamento ad Android 14, la fascia media di Samsung potrebbe diventare un ottimo compromesso per chi non vuole spendere un patrimonio ma avere un supporto continuato e duraturo.

Al momento i Galaxy A54 5G sono già acquistabile sul sito ufficiale Samsung Italia a partire da 499,90 euro per la versione 8-128GB, mentre i Galaxy A34 5G si trovano a partire da 399,90 euro per la versione 6-128GB.

Non ci sono ancora sconti di listino, ma è possibile acquistarli a rate (20), senza interessi (TAEG Zero).

