Galaxy A34 5G recensione fotocamera: meglio del Galaxy A53 5G per DxOMARK

Per DxOMark il nuovo Samsung Galaxy A34 5G ha un comparto fotografico complessivamente migliore del Galaxy A53 5G. Ecco i dettagli riassuntivi.

Il nuovo smartphone di fascia media Galaxy A34 5G sembra aver fatto un buon passo in avanti lato multimedialità rispetto al suo predecessore Galaxy A33 5G.

Lo confermerebbe il sito DxOMark che lo posiziona con un punteggio superiore anche rispetto al Galaxy A53 5G che come sapete è uno smartphone di fascia superiore rispetto al Galaxy A33 5G.

Samsung Galaxy A34 5G recensione fotocamera: DxOMark lo considera migliore del Galaxy A53 5G

Per chi non lo sapesse il modello A34 5G monta questo comparto fotografico:

Principale: sensore da 48 MP 1/2″, pixel da 0,8 μm, obiettivo con apertura f/1,8, PDAF, OIS

Ultra grandangolare: sensore da 8 MP 1/4″, pixel da 1,12 μm, obiettivo con apertura f/2,2.

Macro: sensore da 5 MP, obiettivo con apertura f/2.4

Lo smartphone ottiene un punteggio complessivo di 92 punti e si posiziona 98ensimo nella classifica generale di tutti gli smartphone recensiti da DxOMark.

Nella classifica degli smartphone di fascia media (tra i 200 e 400 euro) si posiziona al quarto posto e si migliora di 7 punti rispetto al suo predecessore Galaxy A33 5G.

Il Galaxy A34 5G rimanere però ancora un po’ lontano dal migliore smartphone medio gamma secondo DxOMARK: l’OnePlus Nord 2T 5G con 114 punti.

Per quanto riguarda i punteggi relativi alle varie prove il Galaxy A34 5G ottiene:

99 punti per gli scatti fotografici (vs 154 miglior smartphone in classifica)

45 punti per i Bokeh (vs 80 migliore)

48 punti per la anteprime (vs 91 migliore)

76 punti per lo Zoom (vs 156 migliore)

78 punti per i video (vs 149 migliore)

Di fatto non sono punteggi da vero camera-phone ma per l’utente medio e per i social sono da considerarsi validi.

Come già detto in precedenza per DxOMark questo Galaxy A33 5G fa meglio del Galaxy A53 5G (79 punti) per un aspetto abbastanza chiaro: la registrazione dei video.

Infatti secondo il sito specializzato il modello A53 5G presentava al momento della recensione problemi di Artefatti video, tra cui quantizzazione del colore, squillo e ghosting, oltre ad un autofocus e dettagli non ottimale.

Probabilmente Samsung ha risolto questi problemi con aggiornamenti software successivi, ma possiamo dire che anche il Galaxy A34 5G potrebbe migliorare con futuri aggiornamenti.

Lato foto il Galaxy A34 5G scatta immagini della stessa qualità del Galaxy A53 5G ma perde un po’ negli zoom, nei bokeh e nelle anteprime.

Pregi e difetti della multimedialità del Galaxy A34 5G

Secondo DxOMark questi sono i pro:

Buona esposizione

Messa a fuoco automatica rapida e precisa in foto e video

Efficace stabilizzazione video

Questi invece sono i problemi più evidenti:

Gamma dinamica limitata

Rumore in condizioni interne e in condizioni di scarsa illuminazione

Artefatti di fusione e ghosting nelle scene con movimento

Se volete avere un quadro completo, vi suggeriamo di leggere la recensione completa su DxOMARK

