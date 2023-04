Serie Galaxy A 2023 economici: Samsung estenderà a 5 gli anni di supporto Android?

Samsung potrebbe estendere a cinque gli anni di supporto Android per gli smartphone serie Galaxy A 2023 economici: ecco perché.

Vi diciamo fin da subito che non è una notizia ufficiale, ma è una possibilità nata da una supposizione derivante da una recente notizia che riguarda il Galaxy A24.

Per chi non ha voglia di leggere il nostro precedente articolo, il Galaxy A24 è uno smartphone 4G con un prezzo di listino tra i 250-300 euro (al cambio attuale) che al momento è disponibile all’acquisto solo in Vietnam.

Serie Galaxy A 2023: anche le versioni più economiche avranno 5 anni di supporto android?

Ebbene questo A24 rappresenta una fascia di prezzo decisamente più economica rispetto ai dispositivi Galaxy A34 e A54 5G già presenti sul nostro mercato da qualche settimana.

Nonostante ci sia una considerevole differenza di prezzo, il Galaxy A34 5G costa di listino da 399 euro in su, Samsung Vietnam ha confermato che i Galaxy A24 avranno 4 anni di aggiornamenti android e 5 anni di supporto sicurezza.

Questo è lo standard che Samsung utilizza per i suoi smartphone top di gamma e per la fascia medio-alta della serie Galaxy A 2022-2023.

Si può quindi presupporre che l’azienda coreana potrebbe introdurre il supporto a quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di sicurezza anche per altri dispositivi Galaxy A2X 2023 addirittura più economici.

Inoltre il fatto che Samsung possa introdurre questo tipo di supporto anche per smartphone Android più economici, potrebbe nascondere la possibilità che in futuro i top di gamma dell’azienda coreana avranno fino a 6 anni di supporto Android.

Per il momento non ci resta che aspettare e vedere quali saranno le comunicazioni ufficiali da parte del colosso coreano.

Prendete tutte queste supposizioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon