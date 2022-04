Samsung Galaxy Buds 2 e Live si aggiornano con l’audio a 360 gradi e altro: le novità

Samsung aggiorna gli auricolari TWS Galaxy Buds 2 e Buds Live che adesso supportano l’audio a 360 gradi: ecco i dettagli da conoscere.

Segnaliamo a tutti i possessori di un auricolare TWS Galaxy Buds 2 o Galaxy Buds Live che sono disponibili due aggiornamenti usciti questo mese di aprile 2022.

Samsung Galaxy Buds 2 e Buds Live si aggiornano ad aprile 2022: supporto all’audio a 360 gradi

Per la precisione il modello Buds 2 sta ricevendo tramite la classica modalità OTA (Over the air) il nuovo aggiornamento firmware R177XXU0AVC8.

Invece il modello Buds Live si sta aggiornando con il nuovo firmware seriale R180XXU0AVC2.

Per verificare se potete aggiornare i vostri auricolari TWS Samsung, entrando nell’app Galaxy Wearable e navigando su Impostazioni auricolari -» Aggiornamento software auricolari.

Prima di aggiornare il software delle Buds vi ricordiamo di controllare che gli auricolari abbiano almeno il 50% di carica residua della batteria disponibile.

Quali sono le novità apportate con i nuovi firmware di aprile 2022 sulle Galaxy Buds 2 e Buds Live?

Le Galaxy Buds 2 ottengono il maggior numero di novità con il nuovo aggiornamento firmware.

Infatti gli auricolari adesso supportano l’audio a 360 gradi implementato a suo tempo sulle Galaxy Buds Pro.

L’audio a 360 gradi fornisce un effetto teatro e l’utente è in grado di capire meglio da dove proviene l’audio.

Al momento questa funzionalità è disponibile solo sugli smartphone Samsung Galaxy, e non su smartphone di terzi, durante la visione di contenuti video in streaming e offline.

E’ stata poi migliorata la qualità dell’audio in chiamata, la connettività e la stabilità del Bluetooth sono state ottimizzate per fornire un esperienza d’uso migliore.

Per quanto riguarda le Buds Live anche loro ottengono il supporto all’audio a 360 gradi come il modello Buds 2.

A differenza del primo però si parla solo di miglioramento della stabilità del sistema, e non miglioramenti della qualità audio in chiamata e Bluetooth.

