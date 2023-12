Samsung Galaxy S23 FE l’attesa è finita: la data di vendita in Europa

Ecco la data ufficiale di vendita in Europa del Samsung Galaxy S23 FE: arriverà entro la fine di questa settimana.

Finalmente dopo alcune settimane di attesa Samsung ha rilasciato un comunicato ufficiale che svela la data ufficiale di vendita in Europa del Galaxy S23 FE.

Samsung Galaxy S23 FE lo potrete acquistare entro la fine di questa settimana: la data di vendita

Aggiornamento last minute: abbiamo la conferma che i Galaxy S23 FE saranno disponibili all’acquisto da domani 6 dicembre in Italia con un Bundle al prezzo di 739 euro che contiene il telefono e le TWS Galaxy BUDS FE. VI segnaleremo l’eventuale link per l’acquisto.

Infatti il sito ufficiale Samsung Francia ha comunicato che il modello S23 FE sarà disponibile negli store francesi a partire dal 8 dicembre 2023.

Di fatto ci sono voluti quasi 2 mesi rispetto al lancio ufficiale del S23 FE in Asia (avvenuto ad ottobre 2023) e circa un mese dal suo debutto negli USA (novembre 2023).

Ovviamente possiamo immaginare che la commercializzazione in altri paesi dell’Europa avverrà più o meno nello stesso periodo, al massimo con qualche giorno d’attesa in più.

Sfortunatamente Samsung Francia non ha svelato il prezzo di vendita ufficiale dello smartphone, quindi per questo bisognerà aspettare il rilascio sull’e-store ufficiale.

Vi ricordo che il Samsung Galaxy S23 FE esce con il chipset Exynos 2200 (lo stesso del Galaxy S22) in Europa, mentre negli USA monta il chipset Snapdragon 8 Gen 1.

E’ disponibile in due varianti di memoria, 8-128GB e 8-256GB.

Ha certificazione IP68, monta un display Amoled da 6.4 pollici di diagonale (risoluzione 1080p e 120Hz di frequenza di aggiornamento), fotocamera principale da 50MP con OIS, teleobbiettivo da 12MP, Ultra Grandangolare da 12MP.

Il tutto viene alimentato da una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W (caricabatteria non incluso).

