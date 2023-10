Samsung Galaxy S23 FE si ripara facilmente? Il teardown

Il Samsung Galaxy S23 FE primo teardown dal vivo in un video: è facile da riparare? Ecco il primo verdetto.

Il Samsung Galaxy S23 FE non è ancora disponibile in Europa, ma chi l’ha acquistato in India ha già provveduto a testarne la facilità di riparazione con il video teardown.

Galaxy S23: video teardown dal vivo ne testa il livello di riparabilità

Non conoscete il modello S23 FE? Presto dovrebbe arrivare in Europa e queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Da quello che si può vedere dal video il disassemblaggio eseguito dai ragazzi del canale PBKreviews inizia staccando il vetro posteriore che è tenuto in posizione con un adesivo.

Aperta la scocca posteriore si può notare l’assemblaggio interno dello smartphone evidenziando alcuni aspetti positivi a livello di riparabilità, dopo aver tolto alcuni pannelli protettivi e alcune viti.

Ad esempio la batteria dispone di proprie linguette che facilitano molto l’estrazione e quindi la loro sostituzione rapida.

Pensate se fossero state attaccate con colla o adesivi quanto tempo in più ci sarebbe voluto per staccarle dalla scheda madre.

Tolta la batteria si può notare il dissipatore interno con tecnologia camera di vapore decisamente importante: sembra essere tra i più grandi visti tra gli ultimi smartphone top di gamma di Samsung.

Il video continua mostrando che tutto sommato sostituire altre parti dello smartphone non è troppo complicato, infatti i ragazzi che l’hanno smontato alla fine gli hanno dato un punteggio di riparabilità pari a 8.5 punti su 10.

Siamo quindi a un livello piuttosto buono, considerato che altri smartphone non fanno altrettanto bene.

