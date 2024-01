Galaxy S24 Ultra test resistenza e video teardown svelano l’interno

Due video mostrano due aspetti del nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra: il primo è un test di resistenza alle cadute, il secondo svela l’interno dello smartphone.

Sicuramente i più curiosi che sono intenzionati ad acquistare uno smartphone o comunque amano la tecnologia in generale saranno contenti di vedere due nuovi video che riguardano il Galaxy S24 Ultra.

Infatti grazie a questi video potrete capire come è fatto dentro questo top di gamma e il suo grado di resistenza alle cadute.

Samsung Galaxy S24 Ultra due video da vedere: resistenza alle cadute e come è fatto dentro (teardown)

I ragazzi del canale Youtube PBKreviews’s hanno testato il grado di resistenza a cadute e graffi del nuovo S24 Ultra che come sappiamo incorpora il nuovo vetro protettivo Gorilla Glass Amour.

Lo smartphone è stato lasciato cadere a varie altezze, ovviamente più alta la caduta più probabilità ci sono di causare danni più ingenti al dispositivo, e in varie angolazioni (di lato, con la scocca posteriore verso il basso, con il display verso il basso).

Sembra che il top di gamma di Samsung resista meglio rispetto ai suoi predecessori, con qualche graffio alla scocca laterale e una piccola crepa sul display nella parte in alto a destra.

Invece la scocca posteriore in vetro sembra resistere agli urti molto bene senza mostrare evidenti danni.

Il nuovo telaio in titanio è stato sotto posto anche ad un test per graffi casuale e ha retto abbastanza bene, inoltre il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici è stato sottoposto ad un test di resistenza alla sporcizia e graffi contro un misto di polvere e ghiaia, quest’ultimo passato senza problemi.

L’altro video mostra come sia stata organizzata e quindi assemblata la componentistica interna del Galaxy S24 Ultra.

In questo caso i ragazzi di PBKreviews ci hanno mostrato come il nuovo telefono di Samsung disponga di una camera di vapore più grande, che dovrebbe fornire una migliore gestione termica rispetto al modello dell’anno scorso, e come sia più facile sostituire la batteria che viene via con una semplice linguetta.

Secondo i recensori il modello S24 Ultra offre un ottimo livello di riparabilità pari a 9 punti su 10, quindi allo stesso livello del suo predecessore Galaxy S23 Ultra.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon