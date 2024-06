Samsung Galaxy Tab S10 Plus monterà un chipset Mediatek?

Secondo un recente Benchmark su GeekBench il prossimo tablet Galaxy Tab S10 Plus di Samsung utilizzerà un chipset sviluppato da Medatek: ecco quello che sappiamo.

Siamo ormai abituati da diversi anni a vedere tablet top di gamma di marca Samsung che utilizzano solo chipset di Qualcomm.

Sembra che con la prossima generazione di tablet Galaxy Tab S10 la tendenza potrebbe cambiare.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus: GeekBench afferma che monta un chipset Mediatek

Il famoso benchmark GeekBench all’interno del proprio database ha inserito il dispositivo con seriale SM-X828U che sulla carta dovrebbe trattarsi del Galaxy Tab S10 Plus.

Ebbene nell’elenco delle caratteristiche disponibile si evince che il tablet monta un chipset Mediatek Dimensity 9300+ con architettura Octa-Core.

Al chipset vengono abbinati 12GB di ram e come sistema operativo troviamo Android 14.

Per i più curiosi il tablet testato ha raggiunto un punteggio in modalità single core di 2141 punti e in modalità multi core di 6952 punti su GeekBench 6.3.0.

Questa sulla carta sarebbe la prima volta che Samsung abbandona i chipset Qualcomm top di gamma per i suoi tablet più costosi.

Va infatti detto che l’azienda coreana utilizza già chipset Mediatek per altri dispositivi soprattutto per quelli di fascia media-bassa, mentre si affida normalmente ai propri chipset Exynos o usa quelli di Qualcomm per i dispositivi di fascia media alta e a salire.

Ma c’è notare che Samsung negli ultimi 2 anni sta facendo sempre più utilizzo dei chipset Mediatek, e il 2024-2025 potrebbe essere un anno di svolta anche per i prodotti più costosi del colosso coreano.

Ovviamente bisognerà vedere se l’utilizzo dei chipset Mediatek sui tablet Tab S10 dipenderà o meno dal mercato di destinazione, magari con uno sdoppiamento dei chipset disponibili a seconda di dove il tablet viene venduto (come accade e ed è già accaduto per gli smartphone della serie Galaxy S).

Per adesso quindi vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

