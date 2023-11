Samsung Galaxy Tab S8 ecco Android 14: aggiornamento partito in Europa

I tablet Samsung Galaxy Tab S8 hanno iniziato a ricevere in Europa l’aggiornamento ad Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0: ecco i dettagli.

Samsung sta continuando a rilasciare la versione stabile e finale di Android 14 con ONE UI 6.0 per un numero crescente di dispositivi Galaxy.

Dopo la notizia dell’aggiornamento disponibile per i Galaxy Tab S9, oggi abbiamo le prime certezze che Android 14 è disponibile anche per i tablet della serie Galaxy Tab S8.

Serie Galaxy Tab S8 ecco Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0: i dettagli

Se possedete quindi un Tab S8, Tab S8 Plus o Tab S8 Ultra potreste ricevere nei prossimi giorni un nuovo aggiornamento firmware tramite la classica modalità OTA (over the air).

Per la precisione i Tab S8 stanno ricevendo in Europa il firmware seriale X706BXXU5CWK7, i Tab S8 Plus il firmware seriale X806BXXU5CWK7 e infine i Tab S8 Ultra il firmware seriale X906BXXU5CWK7.

Tutti questi firmware oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14, installano pure le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2023.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento sul vostro tablet, vi consigliamo di controllare manualmente nelle impostazioni->info dispositivo->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, considerato che si tratta di un cambio del sistema operativo, prima di installare il nuovo software vi consigliamo di:

Considerato che il nuovo software installa una nuova versione del sistema operativo, prima di effettuare l’aggiornamento è consigliabile:

effettuare il backup completo o dei dati più importanti che avete salvato nella memoria del vostro tablet Galaxy liberare spazio nella memoria interna del tablet nel caso in cui sia necessario (ci devono essere almeno 5-6GB di spazio libero) prima di scaricare e installare il nuovo firmware, è consigliato verificare che la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Infine per i più esigenti se dopo l’installazione della ONE UI 6.0 con Android 14 notate dei problemi o rallentamenti, effettuato il backup completo dei dati, vi consigliamo di effettuare un reset di fabbrica per ottimizzare il tutto.

