Samsung Galaxy Watch 6 con display più grande di Watch 5: rumors

Secondo recenti rumors la versione Classic del Galaxy Watch 6 avrà un display più grande rispetto a quello dell’attuale Galaxy Watch 5: ecco i dettagli.

Per chi non se lo ricordasse, o non lo sapesse, gli attuali Galaxy Watch 5 (44mm) e Watch 5 Pro (46mm) utilizzano un display circolare con dimensioni pari a 1.4 pollici.

Questi display hanno una risoluzione 450 x 450 pixel che gli garantisce 321 ppi di densità pixel.

Ebbene secondo recenti rumors Samsung sarebbe intenzionata a rilasciare un Galaxy Watch 6 che avrà un display più grande rispetto agli attuali Watch 5.

I Samsung Galaxy Watch 6 avranno display più grandi dei Galaxy Watch 5: i rumors

L’informatore Ice Universe tramite il proprio account social su Twitter, afferma che l’azienda coreana rilascerà un Galaxy Watch 6 Classic con display da 1.47 pollici e con una risoluzione superiore.

Infatti per mantenere invariata la densità per pixel, considerato che il pannello ha una superfice del 10% superiore, il nuovo display dovrebbe avere una risoluzione minima di 470 x 470 pixel.

Ora questo rumors ci farebbe capire perché le batterie dei prossimi Watch 6 dovrebbero essere più grandi rispetto agli attuali Watch 5.

Infatti i Galaxy Watch 6 da 44 e 46mm secondo passati rumors dovrebbero utilizzare una batteria da 425 mAh.

Per confronto l’attuale Galaxy Watch 5 da 44mm utilizza una batteria da 410 mAh.

Al momento tutti questi rumors non sono stati ancora ufficializzati/certificati da parte di Samsung.

Vi preghiamo quindi di prendere la notizia con il dovuto distacco emotivo, senza troppe aspettative.

Fonte: Via Twitter

