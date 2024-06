Samsung Galaxy Watch Ultra confermato il design, Galaxy Ring la custodia

Nuove immagini render ufficiosi svelano e confermano nuovamente il design del prossimo Samsung Galaxy Watch Ultra; mostrata la custodia del Galaxy Ring.

Oggi possiamo vedere con qualche dettaglio in più alcuni aspetti del design del prossimo Galaxy Watch Ultra e conoscere il design che della custodia che sarà affiancata al Galaxy Ring, l’anello smart.

Samsung Galaxy Watch Ultra e e custodia Galaxy Ring: eccoli in immagini render

L’informatore Ice Universe tramite il proprio account su Weibo (una piattaforma di microblogging cinese) ha mostrato nuove immagini render che riprendono il futuro smartwatch top di gamma di Samsung, e la custodia dell’anello smart Galaxy Ring.

Il Galaxy Watch Ultra nelle immagini è raffigurato nei colori grigio e argento entrambi con un accento di colore arancione sulla corona digitale.

Si tratta di una novità in casa Galaxy Watch, considerato che i precedenti modelli non utilizzano corone digitali ma al massimo delle lunette girevoli per la navigazione nell’interfaccia.

Questo modifica un po’ il design, dato che quest’ultimo ha un aspetto più rettangolare abbinato a un quadrante rotondo.

Bisognerà scoprire quali saranno le motivazioni che hanno fatto scegliere a Samsung di cambiare così l’aspetto dei loro futuri Watch Ultra.

Passando all’anello smart, il Galaxy Ring, oggi viene mostrata la sua custodia di ricarica.

La custodia dell’anello sembra simile alla custodia delle TWS Galaxy Buds, tranne per il fatto che c’è un pilastro nella metà inferiore per sostenere l’anello e un cerchio nella metà superiore per aiutare a centrare l’anello.

Si può notare la presenza di una luce di ricarica sia sulla custodia che sull’anello.

Ci si aspetta che la custodia di ricarica abbia anche la funzionalità di ricarica Wireless oltre che quella classica con cavo Type C.

Non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale del Galaxy Watch Ultra da parte di Samsung, annuncio che dovrebbe avvenire il 10 luglio 2024 durante il prossimo evento Unpacked.

Invece vi ricordo che il Galaxy Ring è stato già presentato durante il MWC 2024 a Barcellona, e a luglio conosceremo idettagli finali sulle dimensioni disponibili e relativi prezzi di vendita.

