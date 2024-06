Samsung Galaxy Z Flip 6 prezzo e alcune specifiche hardware svelate

Secondo recenti rumors questo è il prezzo negli USA del prossimo Samsung Galaxy Z Flip 6 insieme ad alcuni dettagli sulle specifiche hardware.

Vi avevamo già informati in un precedente post che il Galaxy Z Fold 6 sarà probabilmente più caro rispetto all’attuale Galaxy Z Fold 5, e oggi ci sono alcune novità anche per il Galaxy Z Flip 6.

Galaxy Z Flip 6 aspettatevi un amento di prezzo; nuovi dettagli su alcune specifiche hardware

Prezzo in aumento?

Ebbene il prossimo smartphone pieghevole di Samsung con form factor a conchiglia dovrebbe costare 100 dollari in più rispetto al modello Z Flip 5.

Secondo le informazioni trapelate il modello base da 256GB di memoria interna costerà negli USA 1099,99 dollari mentre la versione 512GB passerà a 1219,99 euro.

Bisognerà vedere se questo presunto incremento di prezzo negli USA avrà ripercussioni per il prezzo finale in Europa: in questo caso possiamo aspettarci in Italia un incremento di prezzo anche superiore ai 100 euro.

Comparto Hardware Galaxy Z Flip 6: le novità trapelate

Per quanto riguarda invece le ultime notizie sul comparto hardware dello Z Flip 6, ci sono alcuni dettagli tecnici sui display, fotocamere, chipset e connettività.

Da quello che è trapelato il display interno del pieghevole sarà un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici (aperto) con una risoluzione di 2640 x 1080 (FHD+) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il display esterno invece sarà un pannello Super Amoled con risoluzione nativa 720 x 748 pixel che dovrebbe avere dimensioni pari a 3.4 pollici.

Almeno negli USA (ma non sappiamo in Europa) lo Z Flip 6 monterà un chipset Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy.

Due chiacchere sul comparto fotografico posteriore.

Si prevede l’utilizzo di un nuovo sensore fotografico per la fotocamera principale, un obbiettivo PDAF da 50MP f/1.8 che potrebbe essere lo stesso utilizzato sui Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus.

Rimarrebbe invariato il sensore Ultra Grandangolare da 12MP con un f/ Apertura 2.2 già visto sul Z Flip 5.

Niente di nuovo anche nel comparto fotografico anteriore, con lo stesso sensore da 10MP con apertura f/2.2 e senza autofocus.

Si prevede che lo Z Flip 6 sarà in grado di registrare video in 4K a 60 fps.

Per quanto riguarda la connettività, ci sarà il supporto alla connessione dual sim 5G con 14 bande 5G.

Il Wi-Fi sarà 6E (niente Wi-Fi 7 quindi), supporto al Bluetooth 5.3 e alla porta Usb Type C di tipo 3.1 che ha pure l’uscita video.

Non mancheranno il GPS, GLONASS, Beidou, Galileo per la localizzazione e il chipset NFC.

Ovviamente considerato che Samsung non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

