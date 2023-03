Serie Redmi 8 (Note): Xiaomi termina il supporto software Android

Gli smartphone della serie Redmi 8 (Note) hanno terminato il loro supporto ufficiale: Xiaomi non rilascerà più nessun nuovo aggiornamento Android tramite OTA.

Brutte notizie per tutti i consumatori italiani che hanno deciso di acquistare un paio di anni fa (debutto a fine 2019) uno smartphone della serie Redmi 8, compresa la variante Note.

Xiaomi blocca gli aggiornamenti sulla serie Redmi (Note) 8: i dettagli

Infatti proprio pochi giorni fa Xiaomi ha inserito tutti questi smartphone nella lista dei dispositivi EOS (End of Service).

Questi sono di fatto gli smartphone coinvolti:

Redmi Note 8, Note 8 Pro e Note 8T, Redmi 8 e 8A.

Cosa significa questo?

Gli smartphone inseriti nella EOS non riceveranno più aggiornamenti tramite la classica modalità OTA riguardante il sistema operativo Android e le nuove patch di sicurezza.

Questo non vuol dire che questi dispositivi mobili termineranno di funzionare.

Semplicemente con il passare del tempo questi smartphone potrebbero diventare meno sicuri perché potrebbero essere individuate nuove falle di sicurezza su android che non verrebbero corrette da Xiaomi dato il termine del EOS.

Quindi se utilizzate gli smartphone della serie Redmi 8 per attività importanti che riguardano dati sensibili (home baking, dati personali etc) non consigliamo di continuare ad utilizzare questi dispositivi passati 6 mesi/un anno dal loro EOS.

Per altre attività di poca importanza, non ci saranno veri problemi di sicurezza.

