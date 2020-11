Tim e didattica a distanza: come attivare un anno di Giga illimitati

Ecco come potete ottenere un anno di Giga illimitati con TIM per utilizzare le applicazioni dedicate alla didattica a distanza (e-learning): i dettagli da conoscere.

Giusto ieri vi avevamo informato che i tre principali operatori telefonici Italiani (TIM, Vodafone e WindTRE) hanno aderito alle richieste del governo per aiutare gli studenti con la didattica a distanza.

Soluzione TIM per la didattica a distanza: ecco la E-learning Card con 1 anno di Giga illimitati

Tim propone per gli studenti la così detta E-Learning Card attivabile tramite il portale TIM Party (dovete iscrivervi se non l’avete ancora fatto).

La E-learning Card è completamente gratuita e non prevede nessun costo di attivazione o disattivazione.

Permette di ottenere Giga illimitati per un anno per utilizzare applicazioni di E-learning quali Google Suite for Education, Microsoft Office 365 Education A1, WeSchool, Skype, Zoom, Amazon Chime, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jitsi Meet, Axios.

Di fatto sono comprese tutte le soluzioni che vengono raccomandate dal ministero dell’istruzione.

Ci sono comunque delle regole da seguire per ottenere la E-learning Card.

Quest’ultima infatti è utilizzabile (potete navigare gratuitamente) “solo in presenza di un’offerta dati attiva sulla linea mobile ed è consentita solo se utilizza il servizio su Rete mobile TIM e su territorio italiano, in roaming l’offerta è utilizzabile nei Paesi UE entro un massimale di 5GB al mese“.

Inoltre come informa il sito dell’operatore: “Non è incluso nell’offerta il traffico dati dovuto alla visualizzazione di link esterni al portale (ad esempio, video, oggetti), ad eventuali banner pubblicitari previsti nell’uso di App gratuite, piuttosto che premium, a pagamento, o qualsiasi download che effettui dall’applicazione al suo avvio e non classificabile come traffico dell’App (es. aggiornamento dell’App).”

Potete avere tutti i dettagli completi, il LINK per attivare l’offerta direttamente dal sito ufficiale dell’operatore.