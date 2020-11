WindTRE e didattica a distanza: Edu Time con 50 Giga per un mese

A partire dal 23 novembre 2020 WindTre metterà a disposizione 50 Giga di traffico dati libero in fascia oraria per aiutare gli studenti con la didattica a distanza: i dettagli.

Vi abbiamo già informati su come TIM e Vodafone stanno gestendo le richieste del Governo per aiutare tutti gli studenti ad utilizzare i software/app dedicati alla didattica a distanza.

WindTre aiuto alla didattica a distanza: in arrivo la promo con 50 Giga di traffico gratuito per un mese

Oggi abbiamo maggiori notizie su come WindTre aiuterà a sua volta gli studenti per utilizzare gli strumenti di e-learning.

Anche se non c’è ancora un ufficialità, sappiamo da recenti informazioni che lo storico operatore arancione presenterà la sua proposta ufficiale in data 23 novembre 2020.

La proposta consisterebbe una promo gratuita che dovrebbe prendere il nome di Edu Time.

La promo Edu Time dovrebbe fornire 50 GIGA di traffico gratuito per un mese da utilizzare in una specifica fascia oraria dedicata agli studenti: dalle 8.00 fino alle 15.00.

Sembra che i Giga potranno essere utilizzati liberamente in questa fascia oraria, e non solo per le applicazioni dedicate all’E-learning.

Di fatto i Giga della promo Edu Time avranno priorità di consumo nella fascia oraria dalle 8.00 alle 15.00 fino ad esaurimento.

Potranno fare richiesta gratuita della promo Edu Time tutti i clienti Wind con una sim telefonica attiva (e con credito superiore allo zero) con un età Under 25 (ovvero età massima 25 anni).

La promo può essere attivata anche dai clienti Under 30 nel caso in cui si scelga di attivare l’offerta abbinata Young; inoltre offerta sarà attivata automaticamente con tutte le offerte Junior, Junior+ e Smart Pack Junior+ di WindTre.

Queste al momento sono tutte le informazioni preliminari che sono trapelate: i dettagli completi e certi saranno svelati ufficialmente dall’operatore sul sito ufficiale in data 23 novembre 2020.

Fonte: Via